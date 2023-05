Fraude por COVID: Allanan casa de Bolsonaro y arrestan a asesores

“Los hechos investigados constituyen, en teoría, los delitos de infracción de medida preventiva de salud, asociación delictuosa, inserción de datos falsos en sistemas de información y corrupción de menores”.

Antes de salir de su residencia de lujo, Bolsonaro negó otra vez haberse vacunado y su participación en manipulación de la cartas sanitarias: "No me vacuné. Nunca me pidieron una tarjeta de vacunas [para ingresar a los EE. UU.]. No hay manipulación de mi parte. No me vacuné, punto. Nunca lo negué. Hubo personas que presionaron que lo tomara, naturalmente. Pero no lo tomé porque leí el prospecto de Pfizer".

Asimismo, según afirman Folha y GloboNews, por estas horas se están investigando la supuesta falsificación de los registros de vacunación del propio Bollonado y la hija menor del expresidente, Laura.

Durante el allanamiento el líder de derecha regional fue citado por la Policía Federal y debe declarar más tarde este miércoles sobre aquel presunto fraude.

Jair Bolsonaro contra el COVID

Desde principios de 2020, cuando el Covid comenzaba a dominar el mundo y hackear los sistemas sanitarios de todos los países, Jair Bolsonaro buscó minimizar los impactos de la pandemia del Covid-19 para fortalecer la adoración en masa que continúa gozando de su grey.

Con retórica negacionista e información falsa alentó aglomeraciones de derecha, se opuso a la compra de vacunas y cuestionó las medidas de protección como el uso de mascarillas, imitada por sus crédulos seguidores.

Acaso como consecuencia de aquello, en marzo de este año Brasil superó las 700.000 muertes por COVID-19 en tres años de pandemia, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass).

image.png Brasil es el país con más muertes por Covid del mundo.

De ese modo, se ubica lamentablemente como segundo país en el ranking de fallecidos por detrás apenas de Estados Unidos (1,1 millones), de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Bolsonaro señaló en más de una oportunidad (como se ve este miércoles no fue la excepción) que nunca fue vacunado contra el coronavirus y decretó el carácter secreto de su libreta de vacunación por 100 años, al tiempo que reclamó privacidad.

Sin embargo, el Gobierno de Lula da Silva informó en febrero de este año que existe en el sistema del Ministerio de Salud un registro de vacunación contra el coronavirus del expresidente Jair Bolsonaro. De comprobarse, su credibilidad caería como su mandato que propició los escandalosos comportamientos de sus seguidores en el asalto a la plaza de los Tres poderes.

En este sentido, Jair Bolsonaro enfrenta un doble fraude: la emisión de certificados falsos en el sistema de vacunación brasileño y el engaño a miles de sus seguidores.

