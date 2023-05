Tiene mucho que ver la interna de Juntos por el Cambio. Viale estuvo muy jugado a una candidatura presidencial de Macri que no ocurrió, ahora apuesta todo a Bullrich, que tampoco se sabe si ocurrirá o, al menos, si logrará superar las PASO, y busca hacer partícipe al resto. Feinmann, en general, siempre fue más cuidadoso con las internas y trata de no tirarse a la pileta de cabeza. Viale no larga el pie del acelerador Tiene mucho que ver la interna de Juntos por el Cambio. Viale estuvo muy jugado a una candidatura presidencial de Macri que no ocurrió, ahora apuesta todo a Bullrich, que tampoco se sabe si ocurrirá o, al menos, si logrará superar las PASO, y busca hacer partícipe al resto. Feinmann, en general, siempre fue más cuidadoso con las internas y trata de no tirarse a la pileta de cabeza. Viale no larga el pie del acelerador