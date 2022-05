El reggaeton, ¿nuevo arma electoral de campaña?

Entre otros, las versiones de Daddy Yankee en Bolivia que arroparon las campañas de Evo Morales, o del ecuatoriano Lenin Moreno

Muchas derechas hispanoamericanas también han coqueteado con esta moda para contrarrestar las victorias izquierdistas de las seguidas vueltas a la izquierda en el continente durante la última década. La campaña que llevó al poder al llamado “populismo millenial” de Nayib Bukele en El Salvador en 2019, por ejemplo, explotó el trap latino más reguetonero.

Fenómeno global

Sin embargo, el reggaeton ha llegado a penetrar hasta en países de habla no hispana, de cultura anglosajona, y además, con poca, aunque importante población latina, como por ejemplo, en USA: en la campaña presidencial de Joe Biden se utilizó una canción de Bad Bunny en anuncios en los que le canta “antes yo te quería - pero ya no” a Donald Trump”, en un spot donde muestran simpatizantes de Trump que lo van abandonando a lo largo de su gestión, para finalizar con imágenes de Biden acercándose a los votantes y un mensaje final diciendo “mensaje aprobado por Joe Biden”.

https://twitter.com/laiaberenguer/status/1311713479527747586 1. ¿Qué pinta una canción de Bad Bunny en un anuncio de Joe Biden? Tanto él como Trump están invirtiendo millones de $ en mensajes electorales en Florida. ¿Será que tener los mejores spots de TV significa ganar la presidencia? Dentro hilo #FloridaD3N #Destino3N pic.twitter.com/suyeB7mfb0 — Laia Berenguer (@laiaberenguer) October 1, 2020

Cabe recalcar que la campaña de los demócratas se hizo teniendo en cuenta que estos habían perdido un importante apoyo de la comunidad latina, pasando de un 62% en 2016 a un 46% al 2020.

Además, teniendo en cuenta que la comunicación de campaña suele ser clave para aquellos votantes indecisos, los políticos invierten millones en spot publicitarios, jingles de campaña y otros. En el caso de USA, el estado de Florida es clave en las elecciones, ya que es un estado “swinger” y tiene una alta población latina. En un intento de reconectar con el electorado latino, la campaña de Joe Biden se enfocó en atraer su voto. Estas canciones son un claro ejemplo.

Pero el reggaeton también ha llegado al otro lado del atlántico: en España, el Bloque Nacionalista Gallego fue el innovador en su campaña de 2009. Pero fue en la campaña de izquierda, llegando hasta la ultraderecha de Vox, donde se comprobó que el reggaeton ya se había vuelto una herramienta electoral más en España.

Desde entonces, con aciertos y fallos, la izquierda no ha titubeado en seguir el ejemplo latinoamericano. Del lado de Vox, también surgieron versiones de grandes éxitos del reggaeton en apoyo a la ultraderecha, con versiones de temas como Te boté y su adaptación: “(…) no quiero perroflautas / en ninguna esquina / la izquierda es pasado / y el pasado nunca vira”.

Un género bandera de la economía digital

La irrupción del reggaeton en las campañas electorales no solo ha sido por moda musical, sino que tiene que ver con profundos cambios culturales, como la llamada “digital remixing culture”. Esta cultura del “corta y pega” o de reapropiación ha habituado a los nativos digitales a expresarse a través de referencias compartidas y objetos virales. Hoy, las versiones de campaña de los hits del momento suenan en la política local, regional y nacional de toda América latina sin denuncias de plagio trascendentes. Del Pepas de Farruko al Hawaii de Maluma, es difícil encontrar un éxito que no termine convertido en material de campaña.

El rol de los artistas, famosos, y cantantes también son clave para atraer el voto a determinado partido. Especialmente en el caso de aquellos países donde el voto joven va en decadencia, como en Brasil: la cantante Anitta está realizando una campaña de atracción a los jóvenes usando su popularidad en el país.

¿Tienes 16 o 17 años o tendrás 16 años el 3 de octubre? ¿Te mudaste de ciudad y quieres votar por el nuevo presidente de Brasil? Entonces, entérate de que es muy fácil cambiar tus registros ahora. ¡Es todo en línea y no necesitas biometría! ¿Tienes 16 o 17 años o tendrás 16 años el 3 de octubre? ¿Te mudaste de ciudad y quieres votar por el nuevo presidente de Brasil? Entonces, entérate de que es muy fácil cambiar tus registros ahora. ¡Es todo en línea y no necesitas biometría!

https://twitter.com/Anitta/status/1506768431160434688 Tem 16 ou 17 anos ou fará 16 anos ATÉ 02 de Outubro? Mudou de cidade e quer votar para o novo presidente do Brasil?

Então, fique sabendo que é muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia! É tudo online e não precisa de biometria! — Anitta (@Anitta) March 23, 2022

En octubre Brasil elige presidente, gobernadores de 26 estados y del distrito federal, además de diputados y senadores.

A pocos meses de las elecciones, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dijo como alerta: el número de jóvenes registrados para votar es el menor de las ultimas décadas, y muestra tendencia a quedarse.

Y solo hace unas semanas, en Colombia, que tiene las elecciones presidenciales este domingo 29/05,se genero una polémica por la utilización de la imagen y una canción de Karol G. La campaña del líder del Pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro se apoderó de la canción de la titulada 'Mami' para invitar a las personas a votar.

"Tú no te dejes comprar, ni tu voto arrebatar, porque con este gobierno nosotros no vamos más. Por Petro hay que votar, esta vez no te equivoques. Este gobierno de Duque no debe continuar", dice la canción. "Tú no te dejes comprar, ni tu voto arrebatar, porque con este gobierno nosotros no vamos más. Por Petro hay que votar, esta vez no te equivoques. Este gobierno de Duque no debe continuar", dice la canción.

La parodia publicado en twitter, en donde adaptaron la letra para acercarse a su electorado de forma bastante peculiar. Asimismo, el video de la parodia está acompañado de imágenes alusivas al Centro Democrático, al actual gobierno de Iván Duque y a la campaña del candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

La parodia, que dura 1:27 minutos, alude a la compra de votos y menciona nuevamente el polémico comentario de “recibir la plata pero votar por Petro”, señal de que de todo se valen las campañas para conseguir los votos que les hace falta para el triunfo.

Y no olvidemos como Bad Bunny, Residente, el cantante de Calle 13, J Balvin y Ricky Martin lideraron protestas contra Ricardo Rosselló, en ese momento gobernador de Puerto Rico, envuelto en un escándalo por la filtración de un chat privado en el que descalificó a mujeres, integrantes de la comunidad LGBT, miembros de la oposición y personas con discapacidad.

image.png Los artistas en la marcha en contra de Ricardo Roselló.

Todos ellos publicaron en sus redes convocaciones a las protestas, donde re reunieron miles de personas a reclarar la renuncia del gobernador. Lo que eventualmente termino sucediendo.

En los últimos tiempos, el reggaeton ha dado un paso más. Ha dejado de ser un mero instrumento de entretenimiento para las clases menos pudientes y se ha convertido en un arma pacífica para congregar a la masa en torno al cambio social.

¿Y cómo ha logrado el pueblo puertorriqueño su objetivo? Con reggaeton. El propio Bad Bunny y Residente sacaron una canción, 'Afilando cuchillos', en la que durante 5 minutos se dedican a masacrar a Ricardo Roselló. El tema se convirtió en lo más escuchado durante las protestas, pasó a ser un himno y ha sido clave en la salida del gobernador.

La proliferación del reguetón dentro de las campañas electorales iberoamericanas, y ahora hasta globales, son síntoma tanto del fervor que este género ha cosechado como de unas formas comunes de hablar y actuar en las redes sociales. Una expresión más de cómo en esta economía de la atención digitalizada las campañas electorales, donde la principal lucha es sobre una reformulación exitosa de sus mensajes para mantenerse el mayor tiempo posible en las pantallas, en utilización de elementos populares de sus sociedades, con llegada masiva, como lo es la música y el reggaeton.

