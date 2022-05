Actualmente, el actor estaba en un gran resurgimiento de su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

También actuó con Taron Egerton en la serie Black Bird de Apple TV+, apareció en “Hanna” de Prime Video y protagonizó junto a Jennifer Lopez el drama de NBC “Shades of Blue” entre 2016 y 2018.

Liotta ganó un Primetime Emmy en 2005 por su paso como invitado en el drama televisiva “ER”.

