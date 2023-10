"El mundo occidental terminará con Hamas"

Consultado sobre los "peros" que le ponen al conflicto en Israel señaló

"Cuando comenzaba el nazismo había muchos "peros" y así el mundo dejó crecer el cáncer" y así produjo la cantidad de muertos que produjo no solo en el pueblo judío sino en todo el mundo". Dijo el empresario.

"El mundo esta alerta y se puso de acuerdo como cuando ISIS atacó a USA y demolió las torres gemelas, todos se pusieron de acuerdo y terminaron con ISIS", recordó.

Preguntado sobre que debería hacer el mundo para acompañar a Israel, presidente del Museo del Holocausto en Buenos Aires. enfatizó.

No parar hasta destruir una organización terrorista que ataca los derechos humanos más básicos. Y sobre todo distinguir entre las victimas no deseadas lamentable de una guerra o atacar directamente a civiles indefensos que es lo que hacía Hitler y lo que hizo Hamas el 7 del octubre. No parar hasta destruir una organización terrorista que ataca los derechos humanos más básicos. Y sobre todo distinguir entre las victimas no deseadas lamentable de una guerra o atacar directamente a civiles indefensos que es lo que hacía Hitler y lo que hizo Hamas el 7 del octubre.

Armas en lugar de infraestructura

"Lo que hace Hamas es utilizar millones de dólares de ayuda para comprar armas, misiles y cavar túneles en lugar de desarrollar un a infraestructura básica en Gaza. Hoy los gazatíes no tienen ni luz ni agua porque no hicieron su propia infraestructura". Remarcó el dirigente.

holocausto_museo705.jpg Vista interior del Museo del Holocausto

Museo del holocausto

Luego describió que es el Museo del Holocausto en Buenos Aires, dio su ubicación en las calles Montevideo y Paraguay detalló su contenido y la actividad cultural que desarrolla el espacio comunitario.

"El museo esta para eso para aprovechar las lecciones que dejó el horror del holocausto, para< que nunca más se produzca un genocidio y este caso marcar que el mundo no se puede mantener indiferente ante una organización terrorista. Vale aclararlo la gran mayoría de los países los declararon organización terrorista. Creo que es importante marcar la situación y estar alerta" cerró Marcelo Mindlin.

