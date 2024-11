Donald Trump en un brote de nacionalismo xenófobo

Ataque a los Programas de Migraciones vigentes

A efectos de realizar la mayor deportación de la historia, acabar con los programas de DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), Parole, y cerrar la frontera sur con México, ha nombrado a fieles halcones en contra de la inmigración en tres puestos clave: Stephen Miller, como jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca; Tom Homan, como “zar de la frontera”; y Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional. Juntos, estarán a cargo de hacer realidad sus políticas migratorias más radicales.(Recordemos que DACA es una política migratoria que retrasa la deportación de las personas que llegaron a EEUU cuando eran niños, pero sin documentación o estatus legal migratorio y que Parole es un permiso con el cual los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y sus familiares inmediatos pueden solicitar entrar a Estados Unidos de manera segura y ordenada).

Donald Trump y las erogaciones de los fondos públicos

Al ser consultado a cerca de la cuantía de recursos económicos y humanos llevaría la implementación intempestiva de la logística para poner por obra las deportaciones masivas, especialmente en erogaciones del Estado, Trump enfatizó: “No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción”, dijo a NBC News el jueves. “Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se quedan aquí. No hay precio”.

Es útil recordar que los retenes y obturamientos que tuviera otrora en la justicia, esta vez no existirían porque ha escogido "jueces del palo" para que acompañen sus políticas, sin chistar.

