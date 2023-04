Diosdado Maduro, la corrupción y el enigma Tareck El Aissami

El medio Correo del Caroní informó que el comunicado de la Policía Anticorrupción acerca de detenciones, que se hizo público a través de Venezolana de Televisión (VTV), pide “el encauzamiento judicial de un grupo de funcionarios y empresarios por malversación administrativa y malversación de fondos".

También expresó que es parte de una 2da. fase de un operativo contra la corrupción que denominan 'Caiga Quien Caiga'.

Y que estas acciones las dirige directamente

Presidencia de la República,

Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y

Policía Anticorrupción.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1641596509371113478 ¡Pueblo de Venezuela! Lo reitero: Nervios de acero, calma, cordura y máxima conciencia popular. A los corruptos los vamos a castigar con el poder de la justicia y la ley. ¡Sea quien sea! ¡Caiga quien Caiga! No permitiremos que se le robe al pueblo. pic.twitter.com/vvhjBv8Bmi — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 31, 2023

El lado B

Al menos US$ 180.000 millones perdió la sociedad venezolana (el Estado) como consecuencia de actos de robo por corrupción, según Transparencia Venezuela.

US$ 150.000 millones suman las denuncias que se han hecho dentro del país, y US$ 27.000 millones se acumulan por juicios y expedientes abiertos en organismos internacionales.

“No obstante hay organismos internacionales que hablan de más de US$ 300.000 millones, una cantidad de dinero que es exorbitante”, dijo el coordinador de la investigación, Manuel Sánchez.

https://twitter.com/NoMasGuiso/status/1640866365996163078 ¿Qué te parece la cantidad de Obras Inconclusas que existen en el país? https://t.co/31y16p7gku pic.twitter.com/rTIyqsunBb — Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) March 29, 2023

Él dijo que se identificaron 9 bloques de carácter criminal en Venezuela:

mega bandas criminales, seudo sindicatos de la construcción, petroleros y mineros, colectivos armados, organizaciones carcelarias, Fuerza Armada Nacional, Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FARC y ELN, bandas criminales de Colombia, alianza entre funcionarios del gobierno de Venezuela, y traficantes de droga.

Sánchez resaltó que existe vinculación entre la Fuerza Armada Nacional y el crimen organizado .

Nosotros creemos que estamos en presencia de un Estado cuartel, dada la alta penetración que tienen los militares en la colonización de la Administración pública y el incremento de su participación en aspectos importantes relacionados con la economía venezolana. Nosotros creemos que estamos en presencia de un Estado cuartel, dada la alta penetración que tienen los militares en la colonización de la Administración pública y el incremento de su participación en aspectos importantes relacionados con la economía venezolana.

https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1641743387521843201 PROVEA denuncia en la ONU que persiste la falta de transparencia en la gestión pública de Venezuela (Detalles) https://t.co/8YKw3SLbBm pic.twitter.com/X1p7lmd8Q6 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 31, 2023

2 mujeres

Las nuevas detenciones ocurren 2 semanas después del inicio de un proceso similar en la petrolera estatal Pdvsa, que hasta ahora ha llevado a la detención e imputación de funcionarios de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), exgerentes de Pdvsa, el diputado del PSUV, Hugbel Roa; así como un grupo de empresarios.

En la audiencia de presentación e imputación de los 25 detenidos, llamó la atención una mujer dentro del grupo de hombres vestidos con indumentaria color naranja: Johanna Torres, colaboradora del exdiputado y ahora también preso, Hugbel Roa.

Según la prensa venezolana, ella es "la Reina de las Frutas”, y pasó de vender frutas y verduras en el estado Portuguesa, a tener un apartamento en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), proveedora de la red gubernamental de alimentos a bajo costo Mercal y del Programa de Alimentación Escolar. Torres era la dueña de un restaurante de lujo en Caracas llamado El Patio VIP, acciones que puso a nombre de una empleada doméstica, según el portal de noticias El Cooperante en 2021. Ella extendió sus operaciones a contratos con Pdvsa GAS.

Las acciones incluyen a 3 jueces y al alcalde de Las Tejerías, del estado Aragua, a quienes relacionan con grupos delictivos.

El fiscal general también confirmó que fueron detenidos

la directora de la Faja Petrolífera del Orinoco, Jackeline Perico ; y

; y José Lima, adscripto a esta dependencia de Pdvsa.

"Serán imputados por hechos de corrupción en donde aparecen como participantes en la trama Pdvsa-Cripto", escribió Saab en su cuenta de Twitter la madrugada de este 31 de marzo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqdViziAr2N%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAA5kIW1AmhqNthZBfUSIQZAxqfJmEZBgf7ARF5aa9zIRSQOYq7dwdxWa9lJTs4v0iOQoTX9oa8ETgfN0h5pE9Q34gAztsGbdsLRsZCVUzNZB0BQZAw1NVqj9PPzeQtfLBwVA6mnCHxYAjrncsorTjBTGkvBFP2nfG5u8DLyBdkDyfZCGjhfrPEZD View this post on Instagram A post shared by @diarioelvistazo (@diarioelvistazo)

El diario 'El Vistazo' detalló que Perico fue apresada en su oficina en San Tomé por funcionarios del Sebin el martes 28/03.

"El procedimiento se realizó en el edificio Merey de Pdvsa San Tomé, comandado por funcionarios presuntamente adscritos al Sebin. Las fuentes afirmaron que había indignación entre los trabajadores porque Perico fue esposada y encapuchada al momento de su salida".

El invisible

Desde que renunciara a su cargo como ministro del Petróleo, el 20/03, tras hacerse público un nuevo escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ¿qué es de la vida de Tareck El Aissami?

El fiscal general nombrado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, no ha hecho mención alguna sobre El Aissami.

Muchos usuarios se preguntan si el exgobernador de Aragua se encuentra o no en el país y abundan las especulaciones sobre su salida del Gobierno postchavista.

El 28/03, Saab dijoa la WRadio, de Colombia, sobre la situación de El Aissami:

Estamos en el ciclo de cierre de la 1ra. fase de investigación (…) Por lo tanto, no quisiera adelantarme a los acontecimientos que están en pleno desarrollo. Estamos en el ciclo de cierre de la 1ra. fase de investigación (…) Por lo tanto, no quisiera adelantarme a los acontecimientos que están en pleno desarrollo.

El Aissami es considerado como un personaje clave del esquema de poder de Nicolás Maduro, diferente al esquema que integran Cilia Flores, Diosdado Cabello, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez; y los jefes de la Fuerza Armada que lidera Vladimir Padrino López.

¿Cuál es la realidad de la llamada 'lucha anticorrupción' que se extiende dentro del gobierno del PSUV? ¿Es una demostración de buena voluntad hacia el gobierno de Estados Unidos? ¿Maduro quiere recuperar credibilidad para las elecciones de 2024? ¿Había un movimiento interno en el PSUV que quería reemplazar a los jefes del Gobierno? ¿Es necesario apaciguar la ira popular ante el renovado fracaso de la economía del PSUV? ¿Hay que ofrecer alguna respuesta ante los recursos que faltan en Pdvsa?

https://twitter.com/Isea_enContacto/status/1641825405039460353 Ciudadano @TarekWiliamSaab tengo una duda. El ciudadano Fernando Bermúdez estaba en la lista de detenidos publicada por usted. Pero no estuvo entre quienes fueron presentados al tribunal. Se escapó? Lo soltaron? Qué pasó? Era amigo de quien? — Rafael Isea (@Isea_enContacto) March 31, 2023

El excoordinador de Clase Media Socialista y antiguo integrante de Gran Polo Patriótico (GPP), Carlos Hurtado, descarta que Maduro quiera concentrar poder, porque su falta de liderazgo le obliga a compartirlo.

"Maduro depende del poder que tienen Diosdado Cabello y los Rodríguez; quienes a su vez dependen de Maduro y Cilia Flores. Que Maduro pueda descabezar a cada uno no lo visualizo a corto o mediano plazo. Tendría que ser una estrategia extensa en el tiempo".

¿Por qué la represión se concentra en El Aissami y su red de sustento? No faltan quienes insisten en que él era un obstáculo para las negociaciones políticas y económicas con la Administración Biden. Desde 2019 hay una recompensa de US$ 10 millones por su cabeza, ofrecida por USA a quien facilite información que lleve a su captura, prometiéndole una pena de 30 años de prisión por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Insiste Hurtado:

"Es cierto lo del desfalco, que hay corrupción en Pdvsa. Luego se desencadena la responsabilidad del diputado Hugbel Roa, se involucran empresarios, militares activos, pero ¿cómo una figura como El Aissami no estaba en conocimiento de lo que sucedía o el propio Maduro?".

El politólogo Nicmer Evans coincide en que El Aissami no es el único responsable de la situación de Pdvsa, y que tanto Maduro como su vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, deberían brindar explicaciones.

Maduro firmó la rendición de cuentas y allí debe haberse reflejado que faltaba dinero. ¿Quién maneja las finanzas de la nación? Delcy Rodríguez; ella debió haberle reportado a Maduro la situación. Maduro firmó la rendición de cuentas y allí debe haberse reflejado que faltaba dinero. ¿Quién maneja las finanzas de la nación? Delcy Rodríguez; ella debió haberle reportado a Maduro la situación.

Según Evans, para Maduro, El Aissami "es más útil" libre que detenido, porque se trata de detectar y recuperar el dinero que no ha entrado a las arcas de Pdvsa y, a su juicio, en su rol de supuesto jefe de la estructura de corrupción, es el único que sabe cómo encontrarlo.

"Apostaría a que no sucederá nada judicialmente con El Aissami."

"Detener a El Aissami sería para Maduro aceptar la podredumbre entre los hijos de Chávez y ello pondría en riesgo el equilibrio para permanecer en el poder."

"El Aissami acumula poder desde hace muchos años, su entorno va mucho más allá de los detenidos."

"Hasta que Maduro no encuentre el dinero no le va a pasar nada a El Aissami."

El 29/03 fue tendencia en Twitter el tuit del exministro de Finanzas de Hugo Chávez y exgobernador de Aragua, Rafael Isea, quien aseguró que El Aissami estaría bajo detención domiciliaria y bajo fuerte custodia en Fuerte Tiuna, Caracas.

https://twitter.com/Isea_enContacto/status/1641834004620926979 Extraoficial!! @TareckPSUV ha sido removido de su residencia en Fuerte Tiuna hacia destino desconocido. Crecen los rumores de que será presentado a los tribunales. — Rafael Isea (@Isea_enContacto) March 31, 2023

Desde USA, exiliados venezolanos cuestionaron al fiscal Saab por no imputar formalmente al exministro.

Sus ex compañeros en el poder, y ambos ahora caídos en desgracia pero exiliados, Rafael Ramírez y Andrés Izarra, coincidieron en rechazar la posibilidad de que El Aissami termine en prisión.

Nicolás Maduro es responsable porque no se trata de funcionarios que evadieron los controles existentes, sino que desde el mismo gobierno se quitaron todos los controles que existían. Los detenidos son chivos expiatorios, faltan las cabezas. No se trata ni de lucha contra la corrupción ni una actuación de la Justicia, sino de un ajuste de cuentas en la cúpula del madurismo. Nicolás Maduro es responsable porque no se trata de funcionarios que evadieron los controles existentes, sino que desde el mismo gobierno se quitaron todos los controles que existían. Los detenidos son chivos expiatorios, faltan las cabezas. No se trata ni de lucha contra la corrupción ni una actuación de la Justicia, sino de un ajuste de cuentas en la cúpula del madurismo.

También es cierto que para que la supuesta 'guerra contra la corrupción' resulte creíble, El Aissami debería quedar detrás de las rejas.

https://twitter.com/RRamirezVE/status/1640832128450547713 Otro fracaso de maduro. Disuelta la Comisión ARA sin lograr ninguno de sus objetivos: La producción de petróleo por debajo de 700 MBD, las refinerías a 10% de su capacidad y se destapó el mayor desfalco de la historia petrolera, se llevaron nada más y nada menos que 25 mil… https://t.co/FQmYFEWHnW — Rafael Ramírez (@RRamirezVE) March 28, 2023

1ra. Fase

Si bien la guerra contra la corrupción que ha emprendido el gobierno venezolano no es creíble para la mayoría de los observadores, hay coincidencia en que puede ayudar a Nicolás Maduro a asumir el rol de héroe anticorrupción en la base electoral dispersa del PSUV, tan necesaria para las elecciones 2024.

Politólogo Evans es pesimista:

El control de daños se calculó. El tema de los narcosobrinos puso haber resultado peor pero lo supieron manejar porque ya eso se olvidó. Ahora aprovecharon que la atención estaba en las elecciones primarias (en la oposición), y en un mes también la gente se olvidará del tema Pdvsa y ellos lo transformarán en épica tal como el caso de Álex Saab. El control de daños se calculó. El tema de los narcosobrinos puso haber resultado peor pero lo supieron manejar porque ya eso se olvidó. Ahora aprovecharon que la atención estaba en las elecciones primarias (en la oposición), y en un mes también la gente se olvidará del tema Pdvsa y ellos lo transformarán en épica tal como el caso de Álex Saab.

Nicolás Maduro continuó con su prédica:

“Ya están todos (los capturados) confesando. Lo están diciendo todo. Esta gente a la que le dimos toda la confianza, toda mi confianza, y terminaron robando al pueblo”.

“Tengan la seguridad de que la Venezuela honesta triunfará. Los buenos somos más”.

"Cuando se cumpla la 1ra. fase del operativo anticorrupción los bienes incautados a los acusados de corrupción les serán confiscados para invertirlos en los programas sociales para el pueblo.”

“Además del bloqueo, estas corruptelas le hacen un daño al país. No nos detendremos hasta que permanezcan los buenos valores de honestidad. Se han logrado capturar apenas una parte de las riquezas, con mansiones donde hacían orgías."

