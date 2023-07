Difícil pero necesario: China recibe a USA "hipócrita"

“Mientras esté en Beijing, la secretaria Yellen discutirá con los funcionarios [de la República Popular China] la importancia de que nuestros países, como las dos economías más grandes del mundo, manejen de manera responsable nuestra relación, se comuniquen directamente sobre las áreas de preocupación y trabajen juntos para abordar los desafíos globales”, comunicó el Departamento del Tesoro el domingo .

Pero China, tras la visita de el secretario de Estado de USA, Antony Blinken y la demoledora crítica de Joe Biden a Xi Jinping a quien consideró un “dictador”, otra vez desconfía:

"No lo consideraría como que Janet Yellen no es bienvenida, pero China no puede simplemente tragarse todas las píldoras venenosas y seguir mostrando una sonrisa", dijo Wang Huiyao, presidente de un grupo de expertos, el Centro para China y la Globalización, refiriéndose a sanciones estadounidenses a un número creciente de empresas chinas.

Un ejemplo de esto se ve en el frente de disputa entre ambos países por la crisis sanitaria en USA por el fentanilo. La compañía Wuhan Shuokang Biological Techology Co. y Ltd Syuzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd (SXPC) fueron sancionadas debido al envío de 25 kilogramos de N-BOC-4-Piperidona, un químico precursor de fentanilo a Guadalajara, México con un destino final a Sinaloa.

China escéptica

Desde la Secretaría del Tesoro, han declarado repetidamente que no buscan desvincularse de China o adoptar una política de desacople, pero sus acciones, que van desde aranceles persistentes sobre productos chinos hasta medidas sancionatorias contra empresas chinas y restricciones estrictas de alta tecnología, muestran exactamente lo contrario.

Por ello el gigante asiático ven a USA como “hipócrita” y exige que empiece a ser más coherente entre sus discurso y actos: "Si Estados Unidos quiere mostrar su sinceridad, debe hacerlo mediante la adopción de políticas concretas, como la reducción de los aranceles con China, el relajamiento de las restricciones a la inversión en China, etc.", opinó Hu Qimu, subsecretario general de integración de economías reales digitales. Foro 50, en diálogo con Global Times.

image.png China y USA deberán acordar combatir los riesgos financieros globales, una tarea ardua pero necesaria.

Si bien para los expertos chinas, Yellen, es una funcionaria económica pragmática ya que se ha expresado abiertamente sobre la reducción de los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones chinas y evitar la desvinculación, las crecientes señales del Departamento del Tesoro de USA “presagian que Yellen probablemente repetirá en gran medida los mismos puntos de conversación que han tenido los funcionarios estadounidenses anteriores”.

China entiende que la imposición de USA en la mesa de discusión con China sobre "garantizar la seguridad nacional y proteger los derechos humanos” es un pretexto general para que Estados Unidos lance medidas enérgicas económicas, comerciales y tecnológicas contra China.

Como respuesta, el país de Xi Jinping el lunes 3/07/23 anunció controles de exportación de galio y germanio , que son fundamentales para la fabricación de chips y otros componentes de alta tecnología. “Los funcionarios chinos sostuvieron que la medida es para proteger la seguridad y los intereses nacionales de China, pero ha sido ampliamente vista como una respuesta a las restricciones de Occidente sobre chips y otros suministros”, contó Global Times.

