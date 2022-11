Crisis energética, Reino Unido: Madre de una discapacitada solicita "custodia estatal"

Una cama eléctrica, un baño eléctrico, un polipasto eléctrico, una máquina de alimentación y circuito cerrado de televisión para monitorear las convulsiones, es toda la aparatología que Rosey, la hija de Clements, con sus jóvenes veintitrés años necesita para poder seguir con vida dado su delicado cuadro médico. El único momento que Yvette Clements puede interrumpir la calefacción hogareña acondicionada para Rosey, sucede cuando ésta se dirige al colegio de educación especial para discapacitados motrices, Sense College. "No me importa sentarme en el frío cuando ella no esté aquí, pero no tengo esa opción la mayor parte del tiempo, porque Rosey podría tener una convulsión si tiene frío", explicó Clements ante BBC.