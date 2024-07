China repudió la expansión de la OTAN y le advirtió que no cree "caos" en Asia

Réplica de China

China consideró que la cumbre de la OTAN rebosa de “mentalidad de guerra fría y retórica beligerante”. “Los párrafos relacionados con China son provocativos y contienen mentiras y difamaciones obvias”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

Negó ayuda militar a Moscú y defendió que el comercio con Rusia es legítimo y que está basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Ambos países consideran a es relación bilateral como un acuerdo bajo el marco de la Carta de las Naciones Unidas y del internacionalismo soberano en que cada país tiene derecho a ocuparse independientemente de sus propios asuntos políticos internos.

También manifestó preocupación por la participación en la la cumbre los líderes de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur por tercera vez consecutiva. En esa línea le advirtió a Occidente que no lleve el "caos" a Asia-Pacífico.

“China insta a la OTAN a… dejar de interferir en la política interna de China y de manchar la imagen de China y no crear caos en Asia-Pacífico después de crear agitación en Europa”, manifestó Lin.

Beijing calificó a la OTAN de ser una "máquina de guerra", alertó por una carrera armamentística y la acusó de buscar seguridad a expensas de otros países.

Para China Japón es la puerta de entrada de la OTAN en Asia, algo que aumenta la incertidumbre e inestabilidad en la región, refiriéndose a los planes para establecer una línea para compartir información de seguridad altamente, la reciente firma del Programa de Asociación a Medida Individual, y ahondamiento en la cooperación en cuestiones de seguridad en todos los ámbitos de la guerra.

image.png China alertó por una "carrera armamentística" y condenó la expansión de la OTAN en Asia.

En ese sentido, China expresó su preocupación por la alarmante expansión de la OTAN hacia Asia. “Nos oponemos firmemente a que la OTAN actúe más allá de su caracterización como una alianza defensiva regional, insertándose en Asia-Pacífico para incitar la confrontación y la rivalidad, y perturbando la prosperidad y la estabilidad en esta región. Instamos a la OTAN a hacer una contribución real a la paz, la estabilidad y la seguridad mundiales”.

En reiteradas ocasiones Pekín le advirtió a Washington que no se entromete en asunto internos y que no use a sus “peones” asiáticos en cuestiones como la disputa en el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán.

Así ve el régimen de Xi Jinping a la alianza transatlántica: “No importa cuánto se esfuerza por presentarse como una organización de mantenimiento de la paz, no puede ocultar su verdadera naturaleza como una máquina de guerra. La llamada seguridad de la OTAN se produce a expensas de la seguridad de otros países; muchas de las "ansiedades de seguridad" que promueve la OTAN son creadas por la propia organización”.

“No especularemos sobre si la OTAN llegará viva a los 76 años, pero es seguro que la OTAN no avanzará pacíficamente hacia el futuro. Necesita crear continuamente más enemigos y mayores crisis para sostener su existencia. No contenta con dividir a Europa, la OTAN también busca incitar conflictos y confrontaciones en la región Asia-Pacífico”, sostuvo el diario oficialista The Global Times.

Más contenido de Urgente24

El Gobierno oficializó la convocatoria del Consejo del Salario para este 18 de julio

Registros del Automotor: Santa Fe, una de las provincias más perjudicadas

Gustavo Sáenz: "No tiene que quedar en una foto sino ser el inicio de la Argentina del encuentro"

Colombia supo aguantar y ganar (atención Argentina)

La noche de la milanesa: Dónde y cuándo disfrutar de 2x1 y otros descuentos imperdibles