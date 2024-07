Gustavo Sáenz: "No tiene que quedar en una foto sino ser el inicio de la Argentina del encuentro"

José Llaryora: "somos opositores, pero dialoguistas"

“Queremos que al país le vaya bien. Ahora, esperamos que haya producción, empleo y crecimiento. Si no se dan estos tres puntos, toda la macro se va a caer porque no se podrá sostener ni en lo fiscal ni en lo social. Las obras estratégicas de la Argentina las debe construir la Nación. Me hice un narco test. Se lo vamos a hacer a todos los funcionarios de la provincia de Córdoba. Si alguno está enfermo, debe recuperarse pero no puede ejercer. La política tiene que dar señales claras. Debería ser una regla para todos, algo normal” explicó el gobernador de la provincia de Córdoba.