Carta de funcionarios para Biden y claman 'desalinearse' de Israel

Además, los estadounidenses no quieren que el ejército de Estados Unidos se vea arrastrado a otra guerra costosa y sin sentido en Oriente Próximo

No es un dato menor que los firmantes de la carta enviada son anónimos y la misma está circulando entre los empleados de la USAI, una institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no-militar.

La decisión de firmar bajo el anonimato es por “preocupación por nuestra seguridad personal y el riesgo de perder nuestros empleos”. Sin embargo, los firmantes de los cables disidentes del Departamento de Estado sí deben revelar sus nombres, aunque esos cables aún no se han hecho públicos.

La carta en señal de protesta contra el lineamiento de Biden con Israel, sucede justamente tras una polémica reunión el pasado 23 de octubre en el edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower, donde 70 políticos musulmanes y árabes designados se reunieron con altos funcionarios de la administración Biden, incluido Jeffrey Zients, el jefe de gabinete, y Doug Emhoff, el esposo de Vicepresidenta Kamala Harris.

Tal reunión comenzó con una pregunta: “¿Cuántos de los designados han enfrentado presiones de familiares o amigos para que renuncien al apoyo de la administración Biden a Israel en el conflicto?”.

Según The New York Times que dialogó off the record con los asistentes, “decenas de manos se alzaron” tras la pregunta, indicando cierta disconformidad con la política internacional de apoyo irrestricto al asedio israelí en Gaza.

Algunos asistentes lloraron mientras exigían que la administración pidiera un alto el fuego, frenara los envíos de armas al ejército israelí y dejara de ignorar las bajas civiles palestinas en la Franja de Gaza

En plena grieta en torno a la guerra en Gaza, el secretario de Estado Antony Blinken este lunes envió un correo electronco a los empleados del departamento

“Sé que para muchos de ustedes, el sufrimiento causado por esta crisis está cobrando un profundo precio personal”, escribió y añadió que era consciente de que “algunas personas en el departamento pueden no estar de acuerdo con los enfoques que estamos adoptando o tener opiniones sobre lo que hacemos…podemos hacerlo mejor"

