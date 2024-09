Caos en Perú: Paro masivo, extorsiones y atentados

Según medios locales, se trata de un problema central por el desborde criminal que ya ejerce un control territorial en varias zonas del Perú, principalmente en la costa y la capital.

En el último mes se han reportado al menos 15 atentados contra 11 empresas de transporte público en Lima y el Callao. Denuncian que son atacados a balazos por delincuentes que les exigen pagar cupos mensuales de hasta 50 mil soles (13.500 dólares).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/informe360com/status/1839300169667580308&partner=&hide_thread=false ¡Caos vial en Perú! Más de 50 empresas de transporte se unen a un paro masivo por las constantes "extorsiones" que enfrentan. Las principales arterias de Lima y Callao están colapsadas.



Medios locales informan que cientos de pasajeros están varados, mientras buses… pic.twitter.com/OmLeNlZIRr — Informe360.com (@informe360com) September 26, 2024

“Las extorsiones son desde hace tiempo, lamentablemente no tenemos el apoyo de la policía y se necesita acción urgente", dijo a la radio RPP Edmundo Arzapalo, miembro del directorio de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao.

Incluso, algunos policías actúan en complicidad contra los extorsionadores, ya que persiguen a los chóferes que tardan en pagar las coimas exigidas.

La violencia criminal ha dejado 3 choferes muertos, acribillados por sicarios en motocicleta. El último asesinato, la gota que rebalsó el vaso ocurrió el domingo (22/09) en el distrito Los Olivos, en el norte de Lima.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló un incremento de hasta 50 % en la incidencia de secuestros y extorsiones en el primer semestre del 2024.

Inacción del Dina Boluarte

Si bien Dina Boluarte, anunció que ha incrementado la presencia policial y los patrullajes en zonas estratégicas de la capital e intensificado su investigación para contrarrestar la extorsión a empresas de transportes", fue criticada por desconocer el modus operandi del crimen organizado y de tomar medidas reactivas en lugar de preventivas.

En diálogo con Infobae, el ex titular del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, opinó que “su reacción es una respuesta absolutamente efectista y absolutamente irresponsable porque sabemos que solamente es un anuncio para la tribuna. Hasta ahora no conocemos cuál es la estrategia del gobierno frente al crimen porque no la tiene entonces en conclusión es un gobierno que nos ha abandonado”.

También la reprobó por estar más enfocada en eludir las investigaciones por los graves y amplios casos de corrupción en su contra que en brindar protección a la ciudadanía.

Muchos detractores del gobierno, también citaron una reciente ley promulgada por el congreso que redefine el término organización criminal y cambia protocolos de allanamientos y favorece al crimen organizado y se opone a acuerdos internacionales.

image.png

Según la normativa, una organización criminal es un grupo con “estructura compleja y desarrollada y mayor capacidad operativa, integrado por tres o más personas que, coordinadamente, cometen delitos con penas superiores a seis años de cárcel”.

De acuerdo a la periodista María Alejandra Gonzales de Infobae, entre los cambios más polémicos “está la obligación de realizar allanamientos judiciales sólo con la presencia del investigado y su abogado” y el aumento del umbral de “pena necesaria para considerar a un grupo como organización criminal, de cuatro a seis años de cárcel”.

“Críticos de la ley, como el fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, argumentó que la normativa favorece a los criminales al eliminar la posibilidad de allanamientos sorpresivos, debilitando así las investigaciones sobre trata de personas, extorsión y otros delitos graves”.

Según Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, la ley implicaría que sólo se consideren graves los delitos con penas superiores a seis años de cárcel. Esto excluiría a el tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilegal de datos personales, la estafa agravada, el tráfico de productos pirotécnicos, la tala ilegal, la tortura simple, la concusión, la colusión simple, el peculado, el cohecho pasivo, el soborno internacional pasivo, la negociación incompatible y el enriquecimiento ilícito básico.

Más contenido de Urgente24

Ovación en el 3er día la Asamblea de la ONU: Autoridad Palestina dice "no nos vamos a ir"

Sergio Romero tiene 'un pie afuera' de Boca pero la AFA le perdonó la vida

Si eres de los que no puede hacer ejercicio los días laborables, hay buenas noticias

Yuyito González y Javier Milei dan el paso más importante en su relación: "Pusimos fecha"