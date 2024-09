Fake news: Grave offside de Javier Milei contra La Cámpora

Al respecto, el fiscal General cordobés, Juan Manuel Delgado, desmintió cualquier relacionamiento político entre los supuestos detenidos, que según las versiones difundidas por redes, eran 17 integrantes de la mencionada agrupación kirchnerista. “Nosotros no tenemos esa información. Si tenemos personas detenidas e imputadas pero no tenemos información sobre que hayan sido detenidas personas de La Cámpora, no tenemos elementos, tampoco son 17 los detenidos que están en las causas penales que se tramitan”, dijo el funcionario en diálogo con Mitre Córdoba.