Boric con el aborto en mente: Quiebre con la Democracia Cristiana

image.png Gabriel Boric, Chile. | Foto: EFE

Proyecto de ley de aborto, en el Congreso de diciembre

Chile posee una legislación promulgada en el 2017 que despenaliza el aborto sólo por tres causales: cuando corre peligro la vida de la progenitora, por inviabilidad fetal de carácter letal y en caso de un embarazo por violación.

La Oposición asegura que este proyecto de ley es un “volador de luces” (distracción), ya que Boric sabe muy bien que es improbable que se apruebe en el Congreso cuando no cuenta con la mayoría de escaños necesarios.

Ante el anuncio del proyecto de aborto legal —que Boric enviará en el segundo semestre al Parlamento—, este martes la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en diálogo con Radio Cooperativa detalló las bases de la propuesta que sólo cuenta con el 30% de aprobación social según las encuestas.

image.png ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana |Gentileza La Tercera

Asimismo, la ministra aclaró que el proyecto de ley de aborto legal “forma parte del programa de gobierno, es algo en lo que se ha estado trabajando intersectorialmente en cuanto a derechos sexuales y reproductivos en varios ámbitos”.

Orellana explicó que “esto lo vamos a hacer acompañado de diálogo social porque, efectivamente, el legislativo es muy importante, pero también las opiniones que son muy diversas, a favor y en contra en la sociedad, y por lo tanto vamos a llevar a cabo ese proceso de diálogo”.

“Las mujeres en Chile merecen que se debata al menos bajo un marco democrático y recalco lo del marco democrático porque las mujeres en Chile tuvimos derecho al aborto por motivos de salud bien amplios desde 1931 a 1989 y eso se derogó por un decreto del dictador (Augusto Pinochet) sin ninguna discusión democrática”, expresó.

“Nos parece que hay que dar esa discusión y lo que se va a proponer es un proyecto de legalización. ¿Por qué no solo de despenalización? Creo que este es un punto importante para un gobierno progresista, porque si solo despenalizamos, es decir, terminamos con la persecución penal del aborto, no vamos a estar garantizando que las mismas mujeres y chicas pobres que hoy compran misotrol por internet, que se someten a procedimientos precarios en el campo, puedan tener acceso a salud digna y, por lo tanto, la despenalización no basta”, profundizó.

El gobierno se 'piantó' a un aliado: Democracia Cristiana contra el aborto

En el discurso de la tercera Cuenta Pública ante el Senado, Boric se comprometió a enviar un proyecto de ley de aborto legal para el segundo semestre, tras otras negativas de iniciativas similares que no tuvieron el visto bueno por influencia de los escaños católicos y de la Derecha.

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, reaccionó a través de X ante al anuncio de Boric del proyecto de aborto legal.

"Con una ley de aborto y eutanasia, la fuerza de la razón cede ante la razón de la fuerza. Es inhumano solucionar situaciones humanas complejas con el uso de la violencia. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes. Pierden los indefensos, pierde Chile y el Estado de derecho".

En medio de la oratoria de Boric ante el Congreso, hubieron caras de sorpresa y de evidente enojo de la bancada de Democracia Cristiana (DC), partido que forjó una alianza por estos años con el gobierno.

El diario La Tercera se comunicó con el presidente del partido, el diputado Alberto Undurragam, quien soltó que “no hay ningún voto de la DC para apoyar el aborto libre”.

image.png Alberto Undurragam, de Democracia Cristiana | Gentileza

Además la oratoria de Boric y llamar a la eutanasia como un "suicidio asistido", el hecho de impulsar un proyecto de ley de muerte digna enfureció al electorado católico de Democracia Cristiana, y por supuesto al partido de ultraderecha de Kast.

Por ejemplo, el senador Iván Flores (DC) afirmó que “con esto no solo no va a tener los votos para esas reformas, del aborto libre y la eutanasia, sino que, además, no va a tener los votos para el resto de las cosas (...). Estoy haciendo un análisis objetivo de lo que les va a pasar: les van a cerrar la puerta (...). Lo que hizo el Presidente fue encabritar, movió el cajón, lo pateó, y ahora no puede decir que la culpa la tienen los demás. La culpa la tuvo él”.

Si bien el parlamentario adelantó que no tiene “ningún problema en debatir el asunto”, reconoció que el anuncio “fue finalmente una bomba de racimo (...). Lo que está haciendo el Presidente es consolidar su 30%. Y punto. No tiene más. Y creo que no va a tener más. La derecha está toda muy molesta, y el centro político, también”.

