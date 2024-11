"Basura humana": Padre de soldado rehén explotó contra Benjamin Netanyahu

"Seré franco: estas personas son basura humana. Intenté reunirme con ellos, pero su arrogancia y soberbia son aún peores que lo que se ve en los informes de los medios".

"No puedo describir la incompetencia del Estado y el fracaso de los involucrados", dijo Nimrodi, añadiendo que "no tiene expectativas" porque "no está sucediendo nada práctico", según supo Haaretz.

Nimrodi también abordó el manejo de los medios de comunicación de los rehenes, diciendo: "Es inaceptable que un informe sobre los rehenes sea el quinto o sexto tema en los principales noticieros".

También dijo que personalmente se había puesto en contacto con contactos en Qatar para obtener más información sobre las negociaciones de lo que estaba obteniendo del gobierno.

La prolongación de la guerra por el retraso de los acuerdos no hace otra cosa que sumir a los rehenes en el máximo peligro y el horror terrorista. El creciente número de ejecuciones y decesos de israelíes en cautiverio es una prueba evidente.

Acuerdo de alto el fuego

Las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de los rehenes en manos de Hamás siguen estancadas, sobre todo luego de que Israel abriera otro frente de guerra en El Líbano.

El gobierno de Israel está envuelto en otra polémica luego de que un portavoz de Netanyahu filtrarara información clasificada a medios extranjeros. Para los líderes de la oposición la información fue “falsificada” y parte de una artimaña para frustrar un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes en Gaza.

Supuestamente el documento decía que Hamas estaba planeando sacar rehenes de Gaza a través de la frontera con Egipto para crear divisiones en la sociedad israelí y presionar a Netanyahu a un acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego.

La oficina del primer ministro descartó que la filtración afecte las negociaciones con Hamas sobre la liberación de rehenes de Gaza, calificando la afirmación de “ridícula”.

El primer ministro libanés, Najib Mikati, acusó el lunes al Gobierno de Israel de obstaculizar todas las propuestas para alcanzar una tregua con el grupo chií Hezbollah al tiempo que denunció que ese país se ha "extralimitado” con sus miles de ataques contra el Líbano en el último año.

image.png Israel mató a más de 50 palestinos en Gaza en menos de un día.

"El enemigo israelí se volvió contra todas las soluciones propuestas y continuó cometiendo crímenes de guerra contra diferentes zonas en el Líbano".

Netanyahu dijo que la "clave" para restaurar la paz, con o sin acuerdo, es alejar a Hezbollah al norte del río Litani, impedir sus intentos de rearmarse y "responder firmemente" a cualquier intento del grupo de atacar al estado judío.

En el último año, alrededor de casi 3.000 personas han muerto en ataques de Israel contra el Líbano, mientras que otras más de 1,2 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Según Al Jazeera, 54 palestinos murieron en ataques israelíes en Gaza en las ultimas horas. De ellos, 39 estaban en el norte de Gaza, donde Israel lanzó un importante ataque aéreo y terrestre hace aproximadamente un mes. En total, 43.391 palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023.

