Antony Blinken dice que Washington cree que Israel "debe salir" de Gaza

'Sufrimiento civil' en Gaza: condena de USA al asedio israelí indiscriminado

Antony Blinken había advertido a Tel Aviv que Washington no apoya ni apoyará su operación militar en la ciudad gazatí de Rafah. "Hemos dicho claramente, y desde hace algún tiempo en Rafah, que, en ausencia de un plan para garantizar que los civiles no sufran daños, no podemos apoyar una operación militar importante en Rafah", lanzó.