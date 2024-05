Gaza en ruinas: Palestinos exhaustos intentan huir de Rafah y nueva fosa en Al Shifa

Exilio desde Rafah ante el asedio israelí

Este aluvión de palestinos que han logrado escapado de Rafah con vida, está llegando al centro de Gaza, principalmente a la ciudad de Deir el-Balah. Las familias, sumidas en miedo y desesperación, han montado pequeñas tiendas en los alrededores del Hospital gazatí Al-Aqsa.

Dos niños, Malek y Yousef, salían este lunes de Rafah en bicicleta, aferrados a sus bolsas.

"Estamos huyendo de los israelíes. Nos avisaron y nos ordenaron evacuar la zona oriental. Llevo mi ropa y comida en la bolsa. Vamos a casa de nuestros abuelos", dijo uno de ellos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/_Davidcu/status/1788179349889302808&partner=&hide_thread=false "No hay lugar seguro" "Nos mandan a una zona destruida" "Me voy hacia lo desconocido" "La muerte es más digna que esto" ...describen los palestinos la "evacuación" de Rafah, más de un millón de personas atrapadas en una ratonera, huyen sin rumbo mientras son atacados!! pic.twitter.com/rHrbDV2WbD — DAViD.cu (@_Davidcu) May 8, 2024

Mohammed Ghanem, otro residente del este de Rafah, le dijo a un corresponsal de CNN que inició la procesión de huida de la ciudad porque alguien le aviso con un panfleto. Ghanem y su esposa empujaban cochecitos repletos con sus pertenencias: toda su vida tuvo que 'caber' allí.

"Están atacando en todas partes sin distinguir entre niños, adultos, militantes o no militantes. Abandoné la casa que he estado construyendo durante 17 años", añadió.

Ya no tenemos casa. Nos dirigimos a Mawasi porque no hay seguridad con los israelíes. Están matando a mujeres y niños Ya no tenemos casa. Nos dirigimos a Mawasi porque no hay seguridad con los israelíes. Están matando a mujeres y niños

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HoyPalestina/status/1788006902795833777&partner=&hide_thread=false Esta imagen no es de una pelicula de terror, es la realidad que se está viviendo en estos momentos en Rafah, al sur de Gaza, con los masivos bombardeos sionistas.



Varios niños palestinos quedaron aplastados bajo los escombros de su casa cuando intentaban huir de las bombas.… pic.twitter.com/hcbTK2w1DQ — Palestina Hoy (@HoyPalestina) May 8, 2024

Wael Abu Omar, portavoz de la Autoridad General de Fronteras y Cruces, dijo a CNN que todos los movimientos y envíos de ayuda humanitaria a través de Rafah se habían detenido "después de que los tanques israelíes capturaran las instalaciones del cruce desde el lado palestino".

La agencia EFE de noticias informó que miles de camiones de ayuda humanitaria, en su mayoría con alimentos, han quedado varados en Egipto sin poder ingresar a la Franja de Gaza tras la toma de Israel del lado palestino del cruce de Rafah.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EFEnoticias/status/1788129843508289715&partner=&hide_thread=false VÍDEO | “Miles” de camiones de ayuda humanitaria, en su mayoría con alimentos, han quedado varados en Egipto sin poder ingresar a la Franja de Gaza tras la toma de Israel del lado palestino del cruce de Rafah, informaron a EFE fuentes humanitarias desde el paso fronterizo. pic.twitter.com/ejYUiF5IaF — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 8, 2024

Orden de evacuación en vano: sin tiempo ni movilidad

Antes de la ofensiva que inició Israel en Rafah —en la madrugada del martes—, las propias FDI lanzaron el lunes la advertencia de “evacuar rápidamente” a los 100.000 palestinos que viven en la zona este de tal ciudad, aunque muchos no se han enterado o no han logrado salir del área.

El Ejército de Israel les recomendó que migraran para Al-Mawasi, una localidad costera cercana a la ciudad de Khan Younis que, según los grupos humanitarios, no es adecuada para ser habitada.

image.png Palestinos desplazados llegan con sus pertenencias para instalar tiendas de campaña en una playa, cerca de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 7 de mayo de 2024 [AFP]

"Vine aquí desde Rafah y no encontré ningún lugar donde alojarme. La gente incluso dice que deberíamos irnos [de aquí]. Te juro que no sé adónde ir. Distribuyeron panfletos y la gente entró en pánico y empezó a huir", dijo Mohammad Abu Khamash.

En ese sentido, la principal agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) asegura que Al-Mawasi no es un lugar apropiado para vivir.

Realmente no es un lugar adecuado para que la gente levante tiendas y pueda sentarse e intentar vivir y satisfacer sus necesidades básicas cada día Realmente no es un lugar adecuado para que la gente levante tiendas y pueda sentarse e intentar vivir y satisfacer sus necesidades básicas cada día

image.png

Abu Salah, residente en Rafah, declaró que había abandonado la ciudad bajo el intenso fuego israelí.

"No hay seguridad. La seguridad es estar en mi casa. ¿La seguridad es desplazarse de un lugar a otro como un gato con sus hijos, mendigando un poco de agua y un cupón [de comida]?", expresó.

Una mujer llamada Maha dijo que los civiles palestinos estaban a merced del Ejército israelí: "Pueden decirte que vayas aquí y te matan aquí, o te dicen que vayas allí y te matan allí. No quieren seguridad para nosotros".

Ante esta situación de desplazamiento forzado, Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, expresó a través de un comunicado que la orden de evacuación que efectuó Israel era ilegal y que Al-Mawasi "ya está sobrecargado y desprovisto de servicios vitales".

Encuentran una tercera fosa común en el Hospital Al Shifa

Equipos médicos de Gaza hallaron este miércoles una tercera fosa común dentro del Hospital al-Shifa, según la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, desde donde exhumaron 49 cadáveres.

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza ha confirmado que encontraron cuerpos sin cabeza. Esto eleva el número total de cuerpos exhumados a 520 cuerpos que han sido recuperados del Hospital al-Shifa, el Hospital Nasser en el sur y el Hospital Kamal Adwan en la parte norte del territorio.

Recordemos que en el Complejo Médico Nasser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, se recuperaron el mes pasado 392 cuerpos, según datos oficiales de la ONU. Mientras que, otros 381 cádaveres fueron hallados en el área circundante del hospital Al Shifa, según lo comunicó en abril el Departamento de Defensa Civil de Gaza.

Es que la retirada del ejército israelí sobre los dos principales hospitales de la Franja de Gaza, permitió a los palestinos regresar a los al terreno arrasado para buscar a los suyos. Pero se encontraron con una escena atroz, preocupante y desgarradora. 3 fosas comunes y cadáveres exhumados.

image.png Paramédicos palestinos retiran cadáveres descubiertos en las inmediaciones del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, el 17 de abril de 2024.

Según Al Jazeera, se hallaron tres fosas comunes separadas que contienen 392 cuerpos que muestran signos de ejecuciones y personas enterradas vivas, con información de la agencia de defensa civil de Gaza. Algunos cuerpos fueron "encontrados con las manos atadas y sin ropa". Otros todavía tenían "tubos médicos conectados a ellos", lo que indica que podrían haber sido enterrados vivos.

"Las tumbas colectivas -producto de ejecuciones masivas que Israel hizo durante su ofensiva- observan impunidades tales como dejar los cadáveres con los brazos atados en demostración de que fueron ejecuciones", precisó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Niñas fueron torturadas antes de ser asesinadas...algunas incluso mostraban signos de haber sido enterradas vivas", lamentó el alto comisionado de la ONU.

Tras tales macabros hallazgos, la Corte Internacional de La Haya amenaza a Benjamín Netanyahu con dictar una orden de arresto en su contra por el genocidio en Gaza, y éste les respondió que "no tienen autoridad" sobre Israel.

El gobierno de Israel ahora teme que la Corte Penal Internacional de La Haya, que investiga los actuales crímenes en Gaza, emita esta semana varias órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Ejército, Herzl Halevi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HoyPalestina/status/1787982660339388712&partner=&hide_thread=false 62 cadáveres, entre ellos niños y mujeres, fueron encontrados hoy enterrados por el ejército israelí durante su última incursión en el hospital Al Shifa. pic.twitter.com/Er3riAN5x3 — Palestina Hoy (@HoyPalestina) May 7, 2024

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el gobierno de Estados Unidos solicitó a la comunidad internacional que realice una investigación independiente sobre los palestinos hallados en las fosas comunes.

También el departamento de Estado de USA está investigando a su aliado Israel para determinar si efectuó un mal uso de bombas y misiles para matar a civiles, determinando así las condiciones para el envío o suspensión de un paquete de ayuda armamentística, según le dijeron off the record funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal.

Estados Unidos suspendió la semana pasada un envío de bombas y arsenal a Israel tras que este país no cesara la intención de invadir Rafah, ni siquiera ante el pedido expreso de la Casa Blanca. El director de la CIA de Estados Unidos, William Burns, está en Israel para reunirse con el primer ministro israelí Netanyahu y dialogar sobre las negociaciones de tregua con Hamás.

Al respecto de los cadáveres con signos de torturas hallados en las fosas comunes, el Gobierno de Gaza condenó el hecho en los "términos más enérgicos los crímenes de genocidio y las continuas matanzas cometidas por el Ejército de ocupación contra el pueblo palestino".

"Consideramos a la Administración estadounidense, a la comunidad internacional y a la ocupación plenamente responsables de estas fosas comunes y de esta flagrante agresión", declaró en un comunicado.

