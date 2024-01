A Benjamin Netanyahu no lo salva la guerra ni USA

image.png La destrucción de Gaza no garantizará la seguridad futura de Israel.

Además, los continuos ataques en diversos frentes que trascienden Gaza e involucran a varios actores Irak, Líbano, Irán, Yemen, Siria, y la serie de asesinatos a cabecillas terroristas de Hamas, de milicias iraquíes pro irán, de Hezbollah y comandantes iraníes, muestran una predisposición contrario a un alto el fuego pedido por todo el mundo.

El cese temporal de fuego es el único medio para que Israel recupere al resto de los cautivos en manos de Hamas, y para que la ONU pueda entregar asistencia humanitaria a gran escala sin obstáculos a los 40% de los habitantes de Gaza en riesgo de sufrir hambruna.

Con una posible victoria sobre Hamas, tampoco Netanyahu gozará de popularidad. No quedará en la historia como “el héroe judío destructor de la amenaza terrorista de Hamas”. Será un mérito compartido con la oposición. Como bien resalta Al Jazeera, “el hecho de que Gantz, un líder de la oposición, también esté en el gabinete de guerra, muestra que el objetivo de perseguir a Hamás es compartido por la mayoría de los líderes políticos y, por lo tanto, los éxitos militares no se atribuyen sólo a Netanyahu”.

Además, deberá enfrentar el descontento doméstico con el gobierno de larga data, explicar la inoperancia de la inteligencia del 7 de octubre y las muertes de los rehenes asesinados por las propias FDI por confundirlos con terroristas, pese a que la escena sugería lo contrario (sin camisa, sin cinturones explosivos y con bandera blancas).

image.png Los israelíes están muy heridos anímicamente e irritados por la ineptidud del gobierno. Ni con una destrucción de Hamas, Benjamin Netanyahu podría recuperar la popularidad.

También comparecer por sus cargos de corrupción. En diciembre el tribunal de Jerusalén decidió continuar las audiencias en el juicio contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu. Netanyahu enfrenta 3 casos 1000, 2000 y 4000 cuya conclusión acontecerá, esperan, en enero. Netanyahu no tendrá de momento que acudir al tribunal para declarar, pero podría tener que hacerlo en unos meses, según la prensa israelí.

USA

El único que sigue legitimando la destrucción de Gaza y prolongando la guerra es Estados Unidos. Si bien en los discursos defiende la causa palestina y se opone a los asentamientos israelíes en Gaza, sus objeciones a los resoluciones de un alto fuego en la ONU, en términos prácticos, contribuyen a prolongar el conflicto.

Además, sus ataques en Irak contra milicias por iraníes han aumentado la tensión con el mundo musulmán y derrumbado su credibilidad en todo medio oriente.

Todos los países musulmanes saben que mientras Estados Unidos permita a Israel continuar su operación militar en Gaza, cualquier tipo de presión internacional “carece de sentido”.

Otros sospechan que Israel ahora también está actuando en abierto desafío a Estados Unidos, que ha instado a Israel a respetar las reglas de enfrentamiento. Antony Blinken, en su cuarta gira en Medio Oriente en 3 meses, está ahora allí por eso.

Algunos sostienen que la supervivencia política de Netanyahu puede depender de posicionarse como el único hombre lo suficientemente fuerte como para hacer frente a Estados Unidos.

Otros que su carrera ya está terminada y que debería renunciar al término de la guerra. De esa manera entraría en los libros de historia no sólo como el responsable de un desastre nacional, sino también como quien en el último momento eligió el bien del país por encima de su bien personal.

image.png Antony Blinken en Israel para evitar la expansión de la guerra en Medio Oriente.

Tras los trágicos eventos es poco probable que los israelíes, aún a pesar de un eventual triunfo de Gaza apoyen a un gobierno populista de derecha que, jactándose de su sabiduría irreemplazable en materia de seguridad, agravó y menospreció la tensión con los palestinos que generó el mayor sufrimiento colectivo desde el Holocausto.

Además, si hay una certidumbre en todo esto es que Israel no es invencible y los judíos no están a salvo allí. Menos con el recrudecimiento del antisemitismo en todo el mundo, motivado por la guerra. Quizá su seguridad no depende del poder e inteligencia militar sino de su relación con los palestinos y el mundo árabe que lo rodea, como bien sostuvo el sacerdote jesuita israelí David Neuhaus.

Todo grupo terrorista se nutre de la desesperación, la rabia, el odio y el resentimiento. Por ello Israel con los ataques indiscriminados que terminaron en la muerte de miles de inocentes contribuyó a aumentar la popularidad de Hamas. Para la mayoría de los palestinos, Hamas es la resistencia, los únicos héroes que consiguieron la liberación de los prisioneros palestinos y enfrentan al poderoso ejército israelí.

