Tras Radio Rivadavia, Pablo Montagna llega a Radio Continental

El envío de Montagna está dedicado a la farándula local, aunque no se limita a la llamada prensa rosa sino que además ofrece información sobre el negocio de los medios de comunicación en Argentina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pablomontagna/status/1756058297176641725&partner=&hide_thread=false #PasaMontagna cerrro su 4ta temporada en @Rivadavia630 en el puesto 4 (trimestre Nov Dic Enero)



Tras un febrero de una pausa obligada, en marzo vuelvo / volveremos con un gran desafío ya que será en una nueva radio y en un nuevo horario

Gracias @AlphamediaOk y @Rivadavia630 pic.twitter.com/s6PSeg3FfY — Pablo Montagna (@pablomontagna) February 9, 2024

Los motivos por los que Montagna fue despedido en Radio Rivadavia

El conductor y su equipo aguardaban para iniciar su quinto año al aire en la emisora perteneciente a Alpha Media Group, pero se suscitó un repentino cambio de planes. El propio Montagna explicó en sus redes sociales:

El pasado viernes se decidió hacer un cambio de programación de último momento para los domingos. La misma será más de actualidad y los programas serán de esa línea. La de sábado ya estaba cerrada y firmada, se decidió levantarme El pasado viernes se decidió hacer un cambio de programación de último momento para los domingos. La misma será más de actualidad y los programas serán de esa línea. La de sábado ya estaba cerrada y firmada, se decidió levantarme

"Estoy sin radio para este año cuando ya tenía arreglado hacer la quinta temporada de 'Pasa Montagna' y ser columnista de Nelson Castro (no lo seré por qué no hay plata para ofrecerme, o sea no es que no acepté lo que me ofrecieron)", agregó el periodista, sin ocultar su disgusto ante su inesperado despido.

Sucede que Montagna había organizado su agenda laboral para este año teniendo como prioridad su espacio en Radio Rivadavia, motivo por el que abandonó su rol en el ciclo Editando tele de Net TV. Además, con el afán de que lo acompañara al aire los domingos, le solicitó a su colega de La Nación, Lupe Torres, que pidiera un cambio de día.

---------

Más contenido en Urgente24:

Arde Radio Rivadavia por los primeros días de Javier Milei

Roberto Funes Ugarte fulminó a Rolando Graña: "Así le fue"

Arde C5N: Mariana Brey la sigue contra Diego Brancatelli

Jueves 29/02: Atención Fernando Cerimedo, llega Alexandre de Moraes