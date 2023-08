TN polariza Massa vs. Milei y Jorge Asís advierte: "Errado"

En el oficialismo entienden que esta reacción negativa de los mercados no es más que una respuesta a la victoria del líder libertario aunque aceptan que también obedece a que Massa no logró cumplir con su objetivo: ser el postulante a la Casa Rosada más votado individualmente. 'Fue una mezcla entre ambos factores', reconoció un dirigente cercano al tigrense En el oficialismo entienden que esta reacción negativa de los mercados no es más que una respuesta a la victoria del líder libertario aunque aceptan que también obedece a que Massa no logró cumplir con su objetivo: ser el postulante a la Casa Rosada más votado individualmente. 'Fue una mezcla entre ambos factores', reconoció un dirigente cercano al tigrense