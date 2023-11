En los últimos 60 días están pasando cosas que a mi me ponen contento porque mucha gente está dándose cuenta de muchas cosas que por ahí no creían que podía pasar. Para mi es un montón que los argentinos se den cuenta de lo que son capaces. Nos están apretando mucho. Están inventando cosas. Persiguiendo a mi hermano En los últimos 60 días están pasando cosas que a mi me ponen contento porque mucha gente está dándose cuenta de muchas cosas que por ahí no creían que podía pasar. Para mi es un montón que los argentinos se den cuenta de lo que son capaces. Nos están apretando mucho. Están inventando cosas. Persiguiendo a mi hermano