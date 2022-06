Rating: Tini Stoessel y Disney le ganan a Netflix y HBO

Cuarta también se ubicó una serie de Disney, en este caso de Marvel: Moon Knight, la nueva propuesta del mundo de superhéroes y acción que generó unos 41.900.000 vistos y marco 64.100 menciones en el ámbito digital.

En el último lugar del top cinco, Netflix y Heartstopper generaron 24.200.000 vistos con un engagement de 33.900 menciones en las redes.

image.png La nueva temporada de Stranger Things que se llevo el segundo lugar en mayo del 2022.

Sexto se ubicó ¿Quién mató a Sara? (Netflix) con 19.400.000 vistos, séptimo se posicionó El Marginal (Netflix) con 11.200.000, octavo This is Us (Star+) con 11.100.000, noveno The Batman (HBO Max) con 11.100.000 y décimo 42 Días en la Oscuridad (Netflix) con 10.500.000 vistos.

Se esperan a por más métricas en el resto de los meses del año para ver cómo sigue la competencia en el entorno de las plataformas, que comienzan a ganar más audiencia y caminan hacia el cord cutting.

