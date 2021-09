Rating: Pamela David enfrenta una semana clave en América TV

Su debut al aire empezó con un prometedor 2.2 puntos de rating. Sin embargo, al día siguiente midió apenas 1. 3 y, tras remontar a los dos puntos el miércoles, el resto de la semana continuó navegando los 1.4 puntos de rating.

El promedio de todo el rating de su primera semana terminó midiendo 1.7 puntos, muy por debajo de lo que se esperaba en América TV.

El predecesor de La ruleta de tus sueños, TV Nostra, fue dado de baja por el canal por haber medido menos de lo planeado en sus primeros dos meses. Si le sucederá lo mismo a Pamela David o no, sólo el tiempo lo dirá.

Duras críticas

Yanina Latorre no tardó en explicar el fracaso de rating del nuevo programa de juegos de América TV.

En sus historias de Instagram la polémica mediática disparó:

Yo sé que les debo mi crítica, pero el tema es que es tan pero tan malo que no sé bien qué decir. Ella no es empática, no tiene onda, se equivoca todo el tiempo, no le pone emoción. A esto hay que buscarle la diversión y emoción

A su fuerte devolución, agregó que Pamela David la deprimía y la comparó con otros conductores como Darío Barassi, Marley y Lizzy Tagliani.