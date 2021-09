Ay, Adrián Suar: Una de cal y una de arena

Ya no hay excusas. La Voz Argentina terminó y Bake Off Argentina no es lo mismo, no cuenta con figuras nacionales del espectáculo, la música y el periodismo. El Trece continúa atravesando un momento muy difícil. Si bien el gerente de programación, Adrián Suar, intenta revertirlo con cambios en la tarde y la noche, no termina de convencer a la audiencia.