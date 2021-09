CFK ignoró a C5N y se refirió a la crisis de El Trece

En Tecnópolis, CFK contó que "Máximo y Alberto se enojan porque miro TN y LN+", y dijo que anoche miraba televisión "y estaba el ex presidente en su canal, en LN+... lo agarré empezado, y aparentemente le estaban preguntando sobre manifestaciones de Alberto respecto de cómo lo había ayudado, no sé... la cuestión es que los dos periodistas, no voy a adjetivar o descalificar a nadie, le preguntan si no lo dejamos gobernar.. '¿usted dice que los peronistas son golpistas?', le preguntan con cara así de circunstancia. 'Sí, son golpistas'. Amigo, amigo, ¡lo llevaste a Pichetto de vicepresidente, que fue presidente del bloque peronistas durante los 12 años y medio, que te votaba hasta el café con leche ¿y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? Pero vamos che, vamos...", se envalentonó.