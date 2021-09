Viviana Canosa vs Tolosa Paz: Un cruce cargado de "palos"

Ya en un tono un poco más moderado, la precandidata del oficialismo relató: "Mis amigas me dijeron que tenías un problema personal y les dije voy a ir para aclarar que no hay nada en mi contra".

No obstante, cuando el ambiente parecía tornarse calmo, Viviana Canosa comenzó a lanzar un par de comentarios muy filosos pero que, en seguida, se excusaba afirmando que se trataba de una broma.

Un ejemplo de ello fue cuando la conductora le consultó quién había decidido que sea la cabeza de la lista del Frente de Todos. A lo que Victoria Tolosa Paz anunció que fue una decisión del presidente Alberto Fernández y que tuvo el aval de Máximo Kirchner, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner.

“Porque le prestaron el departamento (donde vivía Alberto Fernández antes de ser Presidente)”, soltó Viviana Canosa irónicamente. “Hacé el chiste que quieras. Si alguien quiere pensar que yo estoy acá porque soy la mujer de Pepe Albistur tiene todo el derecho a pensarlo”, acotó Victoria Tolosa Paz.

"Las decisiones en una coalición se toman de una forma colectiva. La propuesta la llevó Alberto pero Máximo lo vio con buenos ojos y Cristina también, me lo dijo personalmente”, agregó.

Otro momento incómodo fue cuando Viviana Canosa afirmó que la precandidata tiene características similares a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Rápida de reflejos, la contadora vio venir de que se trataba de otra chicana de la conductora: “Vos no lo decís como un elogio, y eso se te nota. El día que te relajes con Tolosa Paz vas a tener el triple de rating, porque se te nota tensa”, lanzó.

“¿Vos me notás tensa?”, contraatacó Viviana Canosa. “Me lo dicen mis amigas”, insistió Tolosa Paz.

“Nunca estuve tensa, deciles que soy apasionada”, concluyó la conductora.

Recordemos que Viviana Canosa había criticado fuertemente a Victoria Tolosa Paz luego de sus polémicas declaraciones acerca del sexo en el peronismo:

Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos

En ese sentido, la conductora de Viviana Con Vos disparó: "Se quieren apoderar del goce femenino. Sólo gozan las mujeres K de pañuelo verde. El resto de las minas no disfrutamos, no gozamos, no sentimos el placer de tener sexo. Las únicas que garchan son las peronistas", ironizó Viviana Canosa.