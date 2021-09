Viviana Canosa cruzó a Victoria Tolosa Paz y Florencia Peña

Y agregó: "Yo me siento empoderada si garcho o no garcho. ¿Entienden que no tiene nada que ver? Tengo períodos de mi vida en donde estoy re bien con alguien y disfruto como una 'perra', y otros en los que no me dan ganas de estar con nadie"-siguió-"Hay muchas mujeres que no tienen sexo; otras que están divorciadas; otras se enviudaron y no quieren volver a estar con alguien; o tal vez, estás tan bien con tu vida que capaz alguna no necesita garchar para sentirse plena. Yo uso mi cabeza para tener sexo. Se coge con la cabeza, no es sólo lo genital.

A su vez, Viviana Canosa aseguró que las declaraciones de la precandidata del Frente de Todos desviaron el foco de los principales problemas del país: "Lo lamentable es que en una campaña estemos hablando de garche en vez de las cosas importantes, como la pobreza, el desempleo o la inflación", sostuvo. "Nos lleva a un debate insólito que trata de que en el peronismo se garcha y los otros no", completó.

Por otro lado, Viviana Canosa también apuntó contra la actriz Florencia Peña, quien saltó en defensa de Victoria Tolosa Paz desde su cuenta personal de Twitter:

https://twitter.com/Flor_de_P/status/1432463979692138498 Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad.Nos quieren hacer creer q garchar mucho y rico no es de “señorita” Mi ciela,querrían muchxs pasarla así como la pasamos las “trolas”.Tendrían menos odio y mas amor.Prueben. Es hermoso — Florencia Peña (@Flor_de_P) August 30, 2021

"No las entiendo. Por un lado, se quieren empoderar pero, al mismo tiempo, se dicen 'trolas' o 'putas'. Yo me pongo del lado de las mujeres que no somos K y no tenemos pañuelo verde. Nosotras somos grandes gozosas de la vida y eso incluye el sexo, pero no tenemos que estar todo el día revolcadas en una cama con un hombre. Eso no te hace más mujer", cerró.