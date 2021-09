Rating récord de Viviana Canosa, que denunció llamadas a A24

https://twitter.com/rating_politico/status/1433183787471486984 Pico de 3,2 puntos para el editorial de @vivicanosaok #VivianaConVos @A24COM liderando los canales de noticias pic.twitter.com/gnHJDjfABz — Rating Político (@rating_politico) September 1, 2021

Debe recordarse que Canosa estaba en la pantalla de Canal 9, cuando comenzaron sus choques con el Gobierno de Alberto Fernández, y así llegó a A24.

Canosa dijo que no quiere irse a Miami a hacer televisión "con Jaime Bayly, no me interesa, no es lo mío", y advirtió a quienes querrían quitarle el programa "que si me voy de acá, estaré en otro lado porque hay gente que me cuida".

Aparentemente, los sucesos son consecuencia del largo editorial del día anterior a propósito de los dichos de Tolosa Paz sobre la conveniencia del FdT de facilitar "el garche" a los jóvenes, una expresión que provocó festejos en sectores del oficialismo pero ha sido muy cuestionada en los universos de electores de clase media y también en la oposición política.

Algunos consideran que esa expresión de Tolosa Paz como la referencia de María Eugenia Vidal al "porro" (marihuana) tiene que ver con la lejanía que los jóvenes mantienen con la política tradicional, el desinterés por votar y también el auge de Javier Milei y José Luis Espert en algunos estamentos.

Todo esto ocurre a días de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias 2021.

A su vez, Canosa, según Clarín, ha utilizado material fotográfico incorrecto de Tolosa Paz, y esto provocó algún debate en redes sociales.