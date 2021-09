Cristina Kirchner, de la angustia a la furia (y un blooper)

"Y ahí empezó el sainete de los antivacunas.. hasta que finalmente empezó a vacunarse, estamos cerca de las 60 millones de vacunas, uno de los países que más vacunas adquirió", aseguró Cristina Kirchner en Tecnópolis.

Elogio (y réplica) a Fernán Quirós

Luego, sorprendió al elogiar al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aunque igual cuestionó una declaración suya: "un funcionario que me cae muy bien, no lo voy a criticar porque me parece muy serio, el ministro de Salud Quirós, él decía que tardamos mucho en la provincia de Buenos Aires para aplicar las vacunas, comparando con Ciudad. Y claro hermano, tenés 207 kilómetros cuadrados con calles asfaltadas, en provincia tenemos 3.300 kilómetros cuadrados...obviamente que podés vacunar más rápido porque está todo más cerca... la Argentina es el único lugar donde tenés que explicar lo obvio".

Luego dijo que "el Estado puso mucha plata para los empresarios, las pymes y los trabajadores" que enfrentaban dificultades económicas por la pandemia".

Cristina Kirchner también cuestionó la iniciativa de Juntos por el Cambio de eliminar las indemnizaciones por despidos laborales. "Si querés que los empresarios ganen más plata, bueno, decilo así, pero no digas que es para generar más trabajo porque es mentira", lanzó.

"Me gustó mucho Alberto eso de los dos modelos de país... claro que son dos modelos de país.. esto más que un cierre de campaña tiene que ser una apertura de debates en el país, porque estoy escuchando en algunos medios que nunca hubo una campaña política tan baja... y si, pero no es un problema de nuestros candidatos que han ido a todos los canales de televisión, a todos.. ", comenzó la vicepresidenta su crítica a los medios de comunicación.

Y le dijo a Victoria Tolosa Paz, la precandidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, presente en el escenario: "el otro día vi cómo te maltrataban Victoria, no vale la pena, una cosa es la discusión y otra el maltrato... pero bueno, dicen que no hay debate y entonces terminan criticando a todos, dicen que no hay nivel... ¡mentiras! El debate está achatado por ellos mismos, porque si ponen en debate las cosas que hay que poner lo de la oposición no pueden ir a ningún canal de tele visión a explicar nada, nada, nada..."

"El ex presidente Macri en su canal LN+" (y blooper)

Luego, en su discurso en Tecnópolis, Cristina Kirchner contó que "Máximo y Alberto se enojan porque miro TN y LN+", y dijo que anoche miraba televisión " y estaba el ex presidente en su canal, en LN+... lo agarré empezado, y aparentemente le estaban preguntando sobre manifestaciones de Alberto respecto de cómo lo había ayudado, no sé... la cuestión es que los dos periodistas, no voy a adjetivar o descalificar a nadie, le preguntan si no lo dejamos gobernar.. '¿usted dice que los peronistas son golpistas?', le preguntan con cara así de circunstancia. 'Sí, son golpistas'. Amigo, amigo, ¡lo llevaste a Pichetto de vicepresidente, que fue presidente del bloque peronistas durante los 12 años y medio, que te votaba hasta el café con leche ¿y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? Pero vamos che, vamos...", se envalentonó CFK.

Y prosiguió: "los periodistas no le repreguntan nada... en el Senado, mi partido votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del peronismo, ¿de qué me están hablando de que no tenían mayoría? Tenían mayoría política en ambas Cámaras, rompieron el bloque del peronismo y le votaron todo... ¡no nos mientan! Esto es lo que me subleva, la mentira. Vos podés estar de acuerdo o no, pero no podés mentir".

"Habló de la independencia del Poder Judicial, al igual que la candidata, la ex gobernadora (por María Eugenia Vidal)... ¿en serio me están diciendo? Mi hija, que tenía 12 años cuando llegó a Olivos, y que salió con su madre y su padre del piso de Recoleta -yo vivo en Recoleta pero fui a Olivos y volví- pero puedo dar cuenta pero mi hija está inhibida de bienes que eran nuestros desde mucho antes de ir a Olivos.. y sin embargo pese a la crisis de vivienda que hay hoy, la ex gobernadora pudo conseguir un piso en plena Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio y alega que el vendedor le prestó la plata.. y a nadie le llama la atención y nadie le pregunta nada...", lanzó en Tecnópolis.

"Pónganle que soy una groncha peronista, una morocha peronista... me enteré por una rubia que no es peronista... con esta suerte para encontrar vivienda, Alberto deberías hacer renunciar a Ferraresi y contratarla..", ironizó Cristina.

"Y el otro candidato que pudo devolver un préstamo de un millón de dólares en un año... tomá mate", agregó.

"Con estas cosas nos damos cuenta de lo que pasa en la Argentina", resumió.

Y siguiendo con las críticas al periodismo, Cristina Kirchner dijo que "un diputado del Frente de Todos fue baleado en Corrientes... piensen qué hubiera sucedido en Formosa, si un diputado de la oposición hubiera sido baleado en Formosa...Tendríamos todas las cámaras allá, un escándalo. Acá nadie dice nada..."

"A nuestros candidatos les preguntan de todo, los maltratan, los fusilan. A ellos no les preguntan nada", continuó.

"No podemos permitir que se siga mintiendo de esta manera (...) hacen que todo parezca chato para que se termine hablando de cualquier imbecilidad, no lo de lo que se tiene que hablar y discutir", aseguró la vicepresidenta.

"Somos todos grandes, viejo... los Reyes Magos son los padres che... uy me van a matar los padres, ¿no? Ay si me di cuenta... esta cosa que se me sale... los padres me van a matar y con mucha razón, corten esta parte", dijo Cristina al darse cuenta de su metida de pata al revelar el 'secreto' de los Reyes Magos y advirtiendo que muchos niños podrían estar mirándola.

"¿Saben que Tecnópolis se hizo por decisión de Macri?"

Cuando comenzó su discurso en Tecnópolis, donde el Frente de Todos cerró la campaña este jueves (09/09), la vicepresidenta dijo que "es como recibirlos casi en el living de mi casa, lo siento como a mi casa Tecnópolis. ¿Ustedes saben que Tecnópolis se hizo por decisión de Mauricio Macri? Les cuento. Cuando terminaron los festejos del Bicentenario, a Parrilli lo habían apodado 'Bob el constructor'.. ¿conocen ese cuentito? A Florencia y Máximo les leía ese cuentito la abuela... no voy a decirles que les leía yo porque no me van a creer, porque además es mentira. Y no vine acá mentir. No mentí nunca, no voy a empezar a mentir ahora de vieja", inició.

Y continuó: "Parrilli vino con un proyecto para hacer un evento de dos semanas en Figueroa Alcorta, para que la Argentina, después del Bicentenario, ingrese definitivamente en la era de la ciencia y tecnología. La idea me fascinó. Teníamos que pedir permiso al Gobierno de la Ciudad porque era territorio de la Ciudad. ¿Quién estaba como jefe de Gobierno? Nones... Y no nos dejó. Le conté a Parrilli que nos habían prohibido hacerlo. Y él es terco, y yo soy más terca. Cunado uno es funcionario tiene que ser terco, no para no escuchar, no para no debatir, sino para que en la primera de cambio que te sale mal no abandonar".

"Y entonces vinieron con otro proyecto, más permanente, y por eso salimos a buscar en territorio de la provincia de Buenos Aires, e identificaron este predio en Villa Marteli, que era abandono total. Y en 8 meses, hicimos Tecnópolis", resumió Cristina Kirchner, explicando así, en forma irónica, por qué Macri fue el que decidió hacer Tecnópolis.

"El ADN de hacer viene del peronismo, de lo que pensamos y de lo que hicimos toda la vida", continuó su discurso la ex presidenta. Y fustigó a los medios: "debe ser una maldición que tiene el peronismo en los medios de comunicación que no importa si es bueno o malo que siempre 'dale dale', nunca es bueno..."

También cuestionó, nuevamente, al gobierno de Mauricio Macri: "cuando llegamos el 10 de diciembre de 2019 el país no era el mismo... aquel FMI que Néstor había despachado en el 2005 pagando toda la deuda cash había vuelto. Pero si Néstor tuvo que pagar, el pueblo argentino tuvo que pagar en realidad, US$9.800 millones, ahora eran US$44.000 millones. Ya no teníamos una desocupación de un dígito, del 5.9% como cuando entregamos el Gobierno, sino de dos dígitos".

"Y entonces tuvimos que empezar a hacer la emergencia, por eso la emergencia tarifaria y no hubo más tarifazos que volvían loca a la gente... la gente volvió a prender la estufa...y también con los remedios, el 11 de marzo de 2020 por decisión del Presidente, la directora del PAMI, Luana, volvió con el programa de medicamentos gratis para nuestros viejos y viejas... mientras se reestructuraba la deuda... y cayó la pandemia y tuvimos que empezar a atajar penales de algo que no sabíamos de qué se trataba, no nosotros por burros sino que en el mundo nadie sabía de qué se trataba".