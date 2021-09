"Ahora escucho al que era ministro de Salud devenido en secretario de Salud, que ahora es candidato (en alusión a Adolfo Rubinstein) decir que en aquel Gobierno la Salud no era prioridad. Y lo cuentan... Pero además pasaron cosas increíbles, nos encontramos en galpones de la Aduana con miles de vacunas vencidas, que habían comprado y no habían retirado, y que permitieron que el sarampión volviera a instalarse en la Argentina", aseguró el Presidente.

"No creían en la salud, y así nos dejaron el sistema de Salud argentino", lanzó Alberto Fernández en otra crítica al macrismo.

Luego, el mandatario aseguró que el salario no perdió valor durante la pandemia porque "el Estado estuvo presente" y sostuvo que el Gobierno "no cree en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan".

"Para nosotros está el capital y el trabajo que se asocia a un proyecto común, que es una empresa, que es el Estado. Hay alguien que invierte en capital y hay alguien que hace su aporte en trabajo. El trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento", afirmó.

En el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata, Alberto Fernández dijo que el Gobierno nacional no tuvo nunca "el dilema de la salud y la economía" y que esa dicotomía "la tendrán otros" porque "nosotros sabemos que la vida vale mucho".

Por otra parte, aseguró que "en el medio del disloque que tuvo pidió ayuda y se la dimos (a Macri), algunos dirán que fui un tonto, que hubiera dejado que el dólar volara, lo ayudamos a que deje de desordenar todo. Si no lo ayudábamos volaba todo".

"Estoy más gordo y ojeroso", dijo en otro tramo del discurso el Presidente, y agregó: "estoy orgulloso de mis ojeras que las causó cuidar a mi pueblo (...) No me dan ganas de a las 7 de la tarde mirar Netflix", en clara referencia a Mauricio Macri.

Gollan: Vacunas y temporada de verano

El primer orador fue Daniel Gollan, quien hizo hincapié en la campaña de vacunación que llevó a cabo el Gobierno en la pandemia y criticó al macrismo.

El ex ministro de Salud de la Provincia ponderó el trabajo de Alberto Fernández y Axel Kicillof por la adquisición de vacunas: "Las fueron a buscar a los confines de la Tierra. No fue casualidad", sostuvo Gollán.

"Nuestro pueblo que nos votó con el 52% en la provincia de Buenos Aires no se olvida de los tarifazos, de las empresas cerradas, de los trabajadores perdidos ni de la pérdida salarial", dijo el precandidato a diputado nacional al referirse al Gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

"Quiero dejar mi primer mensaje para el pueblo marplatense, van a tener la mejor temporada de verano que se tenga memoria", aseguró.

maximo-kirchner.jpg Máximo Kirchner participó del cierre de la campaña en videoconferencia desde Bahía Blanca.

Máximo Kirchner: "No les pido el voto, reflexionen"

Luego habló Máximo Kirchner, desde Bahía Blanca, quien antes de comenzar su discurso pidió "un minuto de silencio para quienes perdieron a alguien en la pandemia".

"Hubo que empezar a construir una Argentina que había sido diezmada durante los años de macrismo. Una economía destruida, con muchos comercios cerrando", lanzó Máximo Kirchner, que centró su discurso en críticas al macrismo.

"Hoy escuchaba a Larreta que tiene una muy buena idea, siempre la misma, suspender las indemnizaciones cuando los trabajadores son despedidos...si eso es lo que quiere, porque considera que las indemnizaciones son un costo excesivo que lo diga, pero que no diga que va a generar más trabajo, que no disfrace estas situaciones", prosiguió el titular del bloque del Frente de Todos en Diputados.

"En 2001 Néstor fue presidente con menos votos que desocupados y se fue con 6% de desempleo. No le mientan más a la gente y háganse cargo", advirtió.

"Yo no le voy a pedir el voto a nadie, pero sí le pido a los argentinos y a las argentinas que reflexionen cuando entren al cuarto oscuro cómo recibió y cómo dejó Macri al país, y cómo entre todos y todas lo estamos sacando adelante, con Alberto se ha roto el alma para llevar adelante al país, y con Axel que se ha laburado todo", aseguró.

Massa: "Hay 2 modelos de país, la Argentina de todos y la Argentina para pocos"

Por su parte, Sergio Massa, desde Junín, hizo hincapié en los "dos modelos de país y de Congreso" que se votarán el próximo domingo.

"En una boleta estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado, invirtiendo en obra pública. En la otra boleta están los que endeudaron a los argentinos en un minuto y 27 segundos en una deuda impagable", comenzó Sergio Massa.

massa-cierre-campaña.jpg Sergio Massa desde Junín.

"Una boleta que plantea que la Argentina salga adelante transformando los planes sociales en trabajo, y en la otra boleta están los que transformaron el trabajo en planes sociales", agregó.

Y continuó: "El domingo en las boletas estamos los que creemos en la recuperación de nuestro sistema jubilatorio, los que alguna vez con una moratoria, con aumentos, con un índice de movilidad o con medicamentos gratuitos cuidamos a nuestros jubilados. En la otra boleta están los que descontaron el 13% a los jubilados de la Argentina".

"En una boleta estamos aquellos que creemos en la Argentina federal, que transformamos la deuda en inversión pública. En la otra, los que pararon las viviendas y no las entregaron porque no quería recordarle a la gente que antes hubo un gobierno qeu creía en el acceso a la vivienda", prosiguió el presidente de la Cámara de Diputados.

"Efectivamente en cada boleta hay un modelo de país. Estamos los que creemos en la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, frente a aquellos que recortaron fondos a las universidades, que no cumplieron con la construcción de jardines, que cortaron el Conectar Igualdad".

Y finalizó: "h ay dos modelos de país bien claros. La Argentina de todos, y la Argentina de pocos y para pocos".

tolosa.jpg La precandidata Victoria Tolosa Paz.

Tolosa Paz: "El club de los mentirosos"

A su turno, la precandidata Victoria Tolosa Paz aseguró que "prima la esperanza" del fin de la pandemia gracias a que hubo "un Estado presente" y a que "se cuidó la vida" y también "a los trabajadores".

La precandidata consideró además que el Frente de Todos siente "la responsabilidad de lo hecho" y adelantó que "la reafirmación del rumbo va a ser contundente" porque los argentinos y argentinas "no quieren mirar atrás", al país de "la fuga, la especulación, los paraísos fiscales y el club de los mentirosos".

Tolosa Paz indicó que durante la pandemia, el Gobierno puso "un colchón de amortiguación para que la caída no sea tan grande". "Cuidamos la salud, pero también a los trabajadores y a los empresarios pymes", declaró.

En este marco, indicó que los candidatos del Frente de Todos pueden "seguir mirando a los ojos al pueblo". "Hay otros candidatos que tuvieron que cruzar el Riachuelo", sentenció, en referencia a la precandidata de Juntos por el cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En tanto, indicó que este domingo en las urnas, "la reafirmación del rumbo va a ser contundente porque el pueblo argentino no quiere mirar para atrás". "Acá estamos los que defendemos un solo interés, el interés del pueblo trabajador", cerró.

Axel Kicillof: "Está prohibido olvidarse"

Luego habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en el cierre de la campaña bonaerense fustigó a Juntos por el Cambio ya que, sostuvo, el Frente de Todos (FdT) invitó "una y mil veces" a "debatir" a la alianza opositora pero los precandidatos de esa fuerza "no quieren discutir, debatir ni explicar lo que piensan".

kicillof-cierre-de-campaña.jpg Axel Kicillof en el cierre de la campaña bonaerense de cara a las PASO.

"Estamos con una oposición que ha hecho en 2015 una campaña que después denominamos la campaña de la estafa electoral porque el que iba a ser presidente se dedicó a decirle a cada uno lo que quería oír", agregó Kicillof.

En este sentido, aseguró hoy que Juntos “está instrumentando una nueva estafa electoral y que la idea es que no se hable del desastre que hicieron" en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina.

"En 2021 buscan esconder esa cabeza de ese proyecto que no cumplió ni una sola de las promesas que hizo. Dijo que iba a subir las jubilaciones y las bajó. Dijo que iba a invertir en infraestructura y no hizo el mantenimiento mínimo. Dijo que iba a apostar a la salud y no abrió ni siquiera los hospitales que estaban a un pelito de terminarse. Dijo que iba a subir los salarios, trajo la caída de los salarios mas grande", apuntó contra María Eugenia Vidal.

"Nos quieren traer el mismo país que hicieron. El mismo dolor y fracaso. Por eso no van a debatir. Quieren concluir, terminar y profundizar el proyecto que llevaron adelante en los cuatro años de gobierno. No podemos perder la memoria. Está prohibido olvidarse", arengó Kicillof.