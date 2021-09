"No somos todos lo mismo. Cuando nos equivocamos lo reconocemos, pedimos disculpas, corregimos, no te mentimos, no nos burlamos, damos la cara", dijo.

Vidal, quien enfrentará a Ricardo López Murphy y a Adolfo Rubinstein en la interna partidaria, dijo:

esta elección no es sólo sobre propuestas, sino también valores, sobre quién te miente y quién no

Este domingo deciles basta, pero también deciles no, no a darles más poder, porque sabés que es lo que hacen cuando tienen más poder. Sí a la honestidad, a la verdad, a la educación, al trabajo. Si hacés eso, yo les hago una promesa que se va a cumplir

“El 13 (de septiembre) te vas a sentir más aliviado, vas a sentir que te sacaste una mochila de encima que te aplastó el último año y medio. El 13 vas a sentir de nuevo eso que extrañás tanto, que se llama futuro, que se llama esperanza. Nos vemos el 12”, cerró Vidal su discurso.