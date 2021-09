Vidal quiere un bloque de 120 diputados de JxC

Caminé durante 8 años estos barrios y los conozco de verdad, nosotros no subestimamos a los vecinos y no creemos que dándoles un bolsón de comida nos van a votar, acá hicimos metrobus, centros de primera infancia, el polo educativo de la 20, el indoamericano o la escuela de policía, porque el sur para nosotros importa, nos importa en los hechos no en los discursos. Caminé durante 8 años estos barrios y los conozco de verdad, nosotros no subestimamos a los vecinos y no creemos que dándoles un bolsón de comida nos van a votar, acá hicimos metrobus, centros de primera infancia, el polo educativo de la 20, el indoamericano o la escuela de policía, porque el sur para nosotros importa, nos importa en los hechos no en los discursos.