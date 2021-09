Radio del Plata le quita el espacio a Horacio Verbitsky

Cuánto lamento que se hayan enterado @fernandoborroni y el @romerodiario por un medio como la nación que los hayan despedido de radio del Plata, ambos excelentes profesionales y personas Cuánto lamento que se hayan enterado @fernandoborroni y el @romerodiario por un medio como la nación que los hayan despedido de radio del Plata, ambos excelentes profesionales y personas

https://twitter.com/fllorenteantoni/status/1441188881810923529 Cuánto lamento que se hayan enterado @fernandoborroni y el @romerodiario por un medio como la nación que los hayan despedido de radio del Plata, ambos excelentes profesionales y personas — Antonio F Llorente (@fllorenteantoni) September 23, 2021

La radio anunció el cambió de dueño hace una semana en sus redes. Ahora, la emisora argentina se encuentra bajo las manos del empresario de la carne y ex precandidato a intendente kirchnerista de La Matanza, Ricardo Bruzzese.

El nuevo dueño designó al periodista Lucio Di Matteo como nuevo director en reemplazo de Antonio Fernández Llorente.

Bruzzese no tiene antecedentes en el manejo de medios de comunicación. El dueño de frigoríficos, se hizo conocido durante la presidencia de Cristina Kirchner por el programa “Carne para Todos”, en 2011.

A pesar del cambio tras las PASO 2021, los despidos no son algo nuevo para la emisora de radio:

Tal como contó Urgente 24, Sandra Russo también había sido despedida a mediados de junio. La periodista había explicado que desde la radio le habían hecho un comunicado que justificaba su destitución por razones presupuestarias, pero la misma había dicho que se debía a que sus ideales eran kirchneristas.

“Es difícil ser kirchnerista, porque sigue siendo el hecho maldito, del hecho maldito. Sigue siendo incluso dentro del periodismo un equívoco. Yo hace 45 años que trabajo en medios, esto me ha pasado muchas veces. No me lo tomo como una daga en el pecho, no como un duro golpe, pero sí lo lamento porque tenemos un gran equipo”, explicaba la periodista tras ser removida de la radio.

La emisora también había tenido otros inconvenientes con Vero Rosales, periodista que supo estar en las filas de Radio del Plata:

Una vez más @RadioDelPlata me impide el ingreso. Me tocan el recibo de sueldo con descuentos ilegales. Más maltrato no se consigue. Las autoridades aún no comprenden todo lo que hicimos para mantenerla viva. Así nos pagan Una vez más @RadioDelPlata me impide el ingreso. Me tocan el recibo de sueldo con descuentos ilegales. Más maltrato no se consigue. Las autoridades aún no comprenden todo lo que hicimos para mantenerla viva. Así nos pagan

https://twitter.com/verorosalesok/status/1425564535776333827 Una vez más @RadioDelPlata me impide el ingreso.

Me tocan el recibo de sueldo con descuentos ilegales. Más maltrato no se consigue. Las autoridades aún no comprenden todo lo que hicimos para mantenerla viva.

Así nos pagan. — Vero Rosales (@verorosalesok) August 11, 2021

La realidad de Radio del Plata es incierta. Si bien se redujeron las deudas desde que Francisco Ayerza tomó su mando- Deuda que superaba los 500 millones con el Grupo Octubre, y se redujo a 200 millones de pesos-, el enfoque de la emisora parece inclinarse a un kirchnerismo mas desde el centro.

Con el nuevo dueño y esta serie de destituciones, la línea editorial parece ir hacia el centro del Frente de Todos, sector no tan dañado del oficialismo en las PASO.