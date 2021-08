Polémica Radio Del Plata: "Más maltrato no se consigue"

Es difícil ser kirchnerista, porque sigue siendo el hecho maldito, del hecho maldito. Sigue siendo incluso dentro del periodismo un equívoco. Yo hace 45 años que trabajo en medios, esto me ha pasado muchas veces. No me lo tomo como una daga en el pecho, no como un duro golpe, pero sí lo lamento porque tenemos un gran equipo. Es difícil ser kirchnerista, porque sigue siendo el hecho maldito, del hecho maldito. Sigue siendo incluso dentro del periodismo un equívoco. Yo hace 45 años que trabajo en medios, esto me ha pasado muchas veces. No me lo tomo como una daga en el pecho, no como un duro golpe, pero sí lo lamento porque tenemos un gran equipo.

Es importante destacar que el nuevo director es Antonio F. Llorente que, en su momento, le respondió a la periodista, explicando que fue "por un tema de rating y programación".

"Jamás bajamos línea ni censuramos a nadie, menos por su ideología ni por su cercanía a cualquiera", dijo el periodista.

"De hecho en la radio están Tomás Méndez, el "Profe" Romero (NdR: Javier Romero), Fernando Borroni y tantos más", concluyó Fernández Llorente.

“Más maltrato no se consigue”

Ayer, 11 de agosto, otra periodista del medio Radio Del Plata se volvió a referir a la difícil relación que existe entre los directivos y los periodistas.

Verónica Rosales escribió:

Una vez más @RadioDelPlata me impide el ingreso. Me tocan el recibo de sueldo con descuentos ilegales. Más maltrato no se consigue. Las autoridades aún no comprenden todo lo que hicimos para mantenerla viva. Así nos pagan. Una vez más @RadioDelPlata me impide el ingreso. Me tocan el recibo de sueldo con descuentos ilegales. Más maltrato no se consigue. Las autoridades aún no comprenden todo lo que hicimos para mantenerla viva. Así nos pagan.

Con respecto a estas acusaciones todavía no hubo una devolución por parte de los directivos pero los usuarios se ocuparon de apoyar a Rosales, que trabaja en Radio del Plata hace años y fue una de las damnificadas por los recientes cambios en la organización del medio.

https://twitter.com/Aleisaack/status/1425595139154657284 Que indignación, y yo soy testigo por ser oyente cuando estaban todos ahí, Togneti, Caballero, Polimeni...

Realmente pusieron todo para lograr la continuidad del medio, y es muy injusto y falto de gratitud el trato que hoy recibís! ! — Alejandro Aguilar (@Aleisaack) August 11, 2021