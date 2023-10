Por Telenoche, Dominique Metzger vs. 'El Rifle' Varela

"A mí, como televidente, me gustaría que haya un conductor que sea Nelson Castro, y que haya un montón de satélites periféricos. Que Dominique (Metzger) tenga su momento y su lugar, pero que haya un conductor", cerró polémico.

image.png Castro y Metzger quedaron a cargo del programa a fines de enero, tras las salidas de Diego Leuco y Luciana Geuna.

La situación actual de Telenoche, que no tuvo el mejor rendimiento durante la etapa de Diego Leuco y Luciana Geuna, es indudablemente mejor. Es por ello que en la última participación de Metzger en el ciclo Por si las moscas de La Once Diez (mismo envío en el que Varela hizo sus declaraciones), la conductora respondió ante las críticas:

Es su opinión y la respeto y claramente no le gusta este Telenoche, sí creo que es un poco de juego que puede hacer, pero no me gustó lo que dijo, me dolió porque él sabe cómo se trabaja acá y se fue porque quiso, porque quería otro rumbo. Le mandamos un beso enorme a esa opinión Es su opinión y la respeto y claramente no le gusta este Telenoche, sí creo que es un poco de juego que puede hacer, pero no me gustó lo que dijo, me dolió porque él sabe cómo se trabaja acá y se fue porque quiso, porque quería otro rumbo. Le mandamos un beso enorme a esa opinión

Por otro lado, la periodista agregó: "Yo no tengo información privilegiada, eso no existe prácticamente en el mundo que me manejo, por un lado estoy en una situación muy afortunada por el lugar en el que estoy y por otro digo, cómo voy a pagar todo esto, ayudo a mi mamá junto con mis hermanos porque tiene la jubilación mínima".

