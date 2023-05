Por qué no está Eduardo Feinmann en LN+ y Radio Mitre

image.png

En su afán de dar continuidad al tema y añadir comentarios humorísticos, Lanata le pregunta a la locutora: "¿Y la posibilidad de tiroteo? ¿Existe?", a lo que ella responde: "No, no, además ya tenía planificado que era el día destinado a algo que no nos puede decir todavía, pero que no tiene que ver con la política".

La locutora, además de destacar la desaparición del periodista en la radio, dejó en claro que tampoco se presentaría en su programa de televisión. Y para finalizar, afirmó con contundencia: “el misterio es enorme”.

La ausencia de Eduardo Feinmann en Radio Mitre sigue siendo un incierto y su motivo aún no ha sido revelado. Mientras tanto, sus compañeros de trabajo continúan haciendo bromas al respecto y manteniendo en vilo a los oyentes sobre su ubicación.

