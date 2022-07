Periodista pakistaní pega un cachetazo al aire y es viral

“Este chico estaba molestando a una familia durante la entrevista, lo que hizo que se incomodara la familia. Al principio intenté decirle educadamente que su comportamiento no era bueno, pero no escuchó y molestó más a la familia. Entonces, decidí que el comportamiento del chico no debería ser tolerado”, sentenció la periodista, que lejos de pedir disculpas, se mostró enojada justificando dichas acciones que protagonizó.

Se desconoce si el medio tomó acciones en contra de la periodista o no pronunció su veredicto al respecto. Se esperará a por mayor información sobre este hecho para dar cuenta de este video que no para de ser compartido en las redes sociales como un meme.

