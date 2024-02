Pamela David, angustiada por la crisis en América TV: "Una mier..."

Es una mierda lo que estamos viviendo. Situaciones, coletazos de otros que repercuten en la vida de nuestros compañeros Es una mierda lo que estamos viviendo. Situaciones, coletazos de otros que repercuten en la vida de nuestros compañeros

Si bien desde el ciclo Socios del espectáculo especularon con la posibilidad de que la frase de la conductora estuviera relacionada con el desembarco de Marcelo Tinelli en el canal, lo cierto es que la desvinculación de Mosca deriva el sombrío escenario que atraviesan las finanzas del medio, el cual se agravó ante la suspensión de la pauta promovida por Javier Milei.

Luisa Albinoni fue áspera contra Pamela David y su ciclo

A fines del año pasado Luisa Albinoni anunció su salida de Desayuno Americano. Si bien la actriz manifestó, por aquel entonces, que renunciaba en buenos términos, recientemente volvió a referirse al tema y reveló que su experiencia no fue muy buena.

Fue en el ciclo Siempre primicias del canal Extra TV donde la ex MasterChef: Celebrity manifestó sentirse "destratada" en el envío matutino. Además, pese a asegurar que no tenía problemas con su conductora, sí deslizó ciertas tensiones entre ambas.

image.png Albinoni estuvo un año como panelista en Desayuno Americano.

Cabe destacar que los rumores sobre un supuesto malestar de Albinoni trascendieron desde las primeras emisiones en las que participó, puesto que no parecía vérsela cómoda.

La actriz confirmó tales versiones al inicio de la nota. "En el año había dicho de irme tres veces y no me dejaron, hasta que me fui acomodando y sintiéndome un poco más cómoda (...) Porque hay una cosa, cuando uno es actriz las caras no las puede disimular", sostuvo.

Por otro lado, indicó que no tenía nada para decir de la conductora del magazine matutino, pero no dudó a la hora de sostener que David "no tiene punto de comparación" con Verónica Lozano, con quien la veterana artista también trabajó.

"Vero se preocupa por lo que te pasa, trata de solucionarlo, se involucra, el trato de ella es muy familiar, ahí está la diferencia. Pero eso lo crea ella, ese vínculo", agregó más tarde la actriz.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/luisaalbinoni/status/1734625329354801333?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734625329354801333%7Ctwgr%5Eb2e2b3e0ecc8c17a50f03e7fc0cd8d087277f10a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Finternas-desayuno-americano-ex-panelista-muy-polemica-n566772&partner=&hide_thread=false Asi es...se cumplio un ciclo...y tome la desiciòn de no seguir el año que viene. https://t.co/GRaZuGbnBd — Luisa Albinoni (@luisaalbinoni) December 12, 2023

En este contexto, el columnista Guillermo Barrios fue directo y le preguntó a Albinoni si, en algún momento, sintió cierto destrato. "Sí, me sentí destratada", confirmó la artista, y amplió: "Tuve unos productores muy buenos, pero desde otros sectores, una empresa con la que no había trabajado, sí, sentí el destrato. Ojo que no creo que sea sólo conmigo".

En 50 años es la primera vez que yo me voy de un programa y no hago temporada. Sentí que cumplí un ciclo y al no poder hacer humor y no poder tomarlo por otro lado, se hace algo duro y no lo disfrutás, esa es la verdad

"Si a vos te quieren retener, te dan algo como para que realmente te entusiasmes, en principio (...) Te la voy a hacer clara. Soy jubilada, ahora el 17 de enero cumplo 72 años y como no me dieron nada para entusiasmarme me fui (...) Uno tiene dignidad, uno tiene orgullo", sentenció Albinoni ante la consulta sobre si desde el canal habían intentado retenerla.

