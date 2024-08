Nuevo round: Ventura vs. Rial por la polémica de Tamara Pettinato y Beto Casella

En tal panorama, el periodista de espectáculos no se quedó callado y, en diálogo con LAM, manifestó: "En algún momento estuve en los zapatos de Tamara".

"Me dejaron afuera también. Me dijeron que era para cuidarme y me rompieron el orto. Me dijeron que era para cuidarme y al otro día me enteré que el conductor me había despedido", continuó.

Fue el conductor, no el canal. El canal me abrigó, me cobijó y me acompañó en estos casi 25 años que llevo en América Fue el conductor, no el canal. El canal me abrigó, me cobijó y me acompañó en estos casi 25 años que llevo en América

"El conductor es el que toma las decisiones muchas veces. Yo me quedé en el canal porque el canal así lo quería", concluyó explosivo Ventura, quien no olvida su riña con Rial.

Nancy Pazos opinó sobre Pettinato/Bendita y Beto Casella la liquidó: "Me importa tres..."

La escandalosa salida de Tamara Pettinato en Bendita TV tras la filtración de sus videos con Alberto Fernández continúa dando de que hablar. En este marco, en la tarde de hoy (martes 20/8) Nancy Pazos expresó su opinión y cuestionó en duros términos los accionares de la producción y de Beto Casella, conductor del ciclo.

Sin embargo, algunos instantes después el presentador recogió el guante y espetó, sin rodeos: "Lo que diga Nancy Pazos me importa tres carajos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1825956042926408115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1825956042926408115%7Ctwgr%5E7aeb1178b2786f35de61b27c1d8aa62316fb059d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fnancy-pazos-opino-pettinatobendita-y-beto-casella-la-liquido-me-importa-tres-n583573&partner=&hide_thread=false NANCY PAZOS SOBRE LA POLÉMICA DE TAMARA PETTINATO



"Yo creo que Beto y la producción la están echando [..] hermano, hacete cargo y no quieras parecer el buen compañero cuando no lo fuiste [..] la trataron horrible y no fue lo contenedor que tenía que ser, se hartó y la echó" pic.twitter.com/xm4xFwFs5G — TRONK (@TronkOficial) August 20, 2024

En primera instancia, la periodista dialogó con el envío Intrusos, donde al ser consultada sobre la polémica dejó clara su posición. "La echaron. Hablamos con el productor y dijo que iban a tomar lo último que dijo ella por WhatsApp, que fue 'no voy más'. Y si termina siendo así, que es lo que creo que va a pasar, la producción la está echando", afirmó.

Y, refiriéndose directamente a Casella, sentenció: "Salieron a decir que le daban una semana para cuidarla, pero en realidad lo que estaban cuidando era el programa. Hermano, hacete cargo. No quiera aparecer como el mejor compañero porque no lo fuiste. Beto cruzó todos los límites el viernes, cuando le termina preguntando algo que no tenía ningún sentido más que el morbo".

¿Hay necesidad de exponerla? Encima se llena la boca diciendo que la trataron re bien, ¡y la trataron horrible! No estuvo siendo lo contenedor que tenía que ser adelante y atrás del micrófono. Beto se hartó y la está echando. Otra rotura de códigos: chatea con el productor y el productor le pasa los chats a Beto, y él lo cuenta en el streaming. Eso es una falta de respeto absoluto ¿Hay necesidad de exponerla? Encima se llena la boca diciendo que la trataron re bien, ¡y la trataron horrible! No estuvo siendo lo contenedor que tenía que ser adelante y atrás del micrófono. Beto se hartó y la está echando. Otra rotura de códigos: chatea con el productor y el productor le pasa los chats a Beto, y él lo cuenta en el streaming. Eso es una falta de respeto absoluto

"El patriarcado es esto, una mina mala que termina pagando los platos rotos por todo el resto. Todos como sociedad somos unos hipócritas", concluyó Pazos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1825953136273469522?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1825953136273469522%7Ctwgr%5E7aeb1178b2786f35de61b27c1d8aa62316fb059d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fnancy-pazos-opino-pettinatobendita-y-beto-casella-la-liquido-me-importa-tres-n583573&partner=&hide_thread=false Beto Casella sobre Tamara Pettinato: "Dejé que el canal y la producción se arregle"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/RW6R31CLRk — América TV (@AmericaTV) August 20, 2024

La réplica por parte de Casella no demoró en llegar. En un movimiento ágil, el magazine de América TV lo interceptó para recoger su testimonio.

"No sé si Tamara quedó afuera porque a partir de ayer a la noche yo me desligué y que se haga cargo el canal, que es lo que corresponde. En los canales tradicionales esto lo resuelve el canal. Yo me meto de metido con temas salariales, personales y laborales, y trato de resolver. Hasta les ahorro a veces el problema a los que están arriba mío", introdujo Casella, y respecto a los dichos de Pazos manifestó, con fastidio:

Lo que diga Nancy Pazos me importa tres carajos. No me importa. Imaginate que estoy tratando de resolver esto y voy a opinar de ella, ya es mucho. Estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pazos Lo que diga Nancy Pazos me importa tres carajos. No me importa. Imaginate que estoy tratando de resolver esto y voy a opinar de ella, ya es mucho. Estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pazos

"Me cansó la situación. Que decida el canal. Yo soy un empleado más. Me tomo atribuciones que no me corresponden, pero me salen por naturaleza. Pero listo, ya está. Después de ayer, hasta acá ofrezco", concluyó el conductor, marcando un punto final en su involucramiento personal en la situación aboral de Pettinato con El Nueve.

