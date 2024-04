¿Teléfono para Intrusos? Del Moro arremetió contra los críticos de GH

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TeleBizarra/status/1775722657666719824&partner=&hide_thread=false Santiago del Moro bardeó a quienes critican #GranHermano y habló de sus finanzas:

"Ellos están conviviendo, este es un juego de convivencia, de diferencias y de adaptación. Digo esto porque piensan que ellos están para dar un mensaje moral o darle un mensaje a la sociedad. Ellos tienen virtudes y defectos como tienen todos y entre todos aprendemos", indicó Del Moro.

"Hay gente que no entiende que hace más de 20 años se hace Gran Hermano y dicen cómo van a permitir estas cosas, bueno, las dicen como realidades que pueden decir cualquiera. Ellos ya se olvidan de las cámaras, están conviviendo, están en la suya, totalmente aislados", finalizó el conductor.

El Puma Goity, durísimo contra Gran Hermano: "Arruina a la gente"

Pese a que el reality show de Telefe es, y con diferencia, el programa más visto del país, esto no lo deja libre de críticas. Es en este marco que el actor Gabriel Puma Goity lo cuestionó duramente y, entre otras cosas, lo vinculó con la crisis que está atravesando la ficción en Argentina.

Fue en el ciclo Por si las moscas de La Once Diez, al que fue invitado, donde Goity fue consultado justamente sobre la gran presencia de programas de telerrealidad en a televisión por sobre novelas nacionales. Ante esto, el actor se refirió de manera directa a Gran Hermano.

"Un programa como Gran Hermano es subversivo, arruinan a la gente en pos de anuncios de televisión. Y no están actuando, porque esto es lo que no entienden muchos a veces (...) Me parece de terror", introdujo.

Y la pobre inocente gente que está ahí (...) No son personajes, no son actores ni actrices. Es gente inocente que va con el estómago vacío y con una ansia de no sé qué, y cuando termina ese programa, ¡Dios mío! Ceden su imagen, su desnudez, dejan todo. La inocencia y cómo los destrozan en pos de vender Y la pobre inocente gente que está ahí (...) No son personajes, no son actores ni actrices. Es gente inocente que va con el estómago vacío y con una ansia de no sé qué, y cuando termina ese programa, ¡Dios mío! Ceden su imagen, su desnudez, dejan todo. La inocencia y cómo los destrozan en pos de vender

Y agregó: "Arman elencos con pibes con seguidores (en las redes) en vez de poner actores y actrices que se rompen el alma, y claro, las ficciones eran una mierda porque hacían agua, porque no quieren llamar autores que trabajen y pagarles bien".

"La forma en la que se está dejando morir a la ficción me parece una canallada y de terror", concluyó Goity.

