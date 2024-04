El ídolo de Milei impugna a Ariel Lijo y crece el rechazo entre los libertarios

Benegas Lynch califica de "extraordinaria" la estrategia de "metas y objetivos" propuestos por el Presidente en su "gestión emancipadora", y de "muy noble" el "rumbo establecido", además de que llama "gratificante" el balance que hace de lo que ha transcurrido del gobierno.

No obstante, Benegas Lynch rescata otro concepto, que Milei suele repetir: el de que los liberales no son una manada, por lo que no existe entre ellos un "pensamiento único".

Es ahí entonces donde el economista manifiesta algunas diferencias con el Presidente. Señala la afinidad con Donald Trump, de quien objetó el aumento del gasto durante su gestión; y con el gobierno de Carlos Menem, al que criticó no solo por cuestiones económicas sino también por la denuncias de corrupción en su contra.

Entre esas disidencias, Benegas Lynch incluyó la nominación de Lijo. "Me alarma que se haya propuesto algún juez que aparenta ser la contracara de (Juan Bautista) Alberdi", disparó en alusión al juez federal.

La mención de Alberdi, figura histórica que Milei levanta como bandera, apunta a una aparente contradicción entre las ideas que el Presidente defiende y la postulación del cuestionado magistrado al más alto tribunal de justicia del país, un rol institucional de inusitada importancia.

Y para que quede claro que el economista se refería a Lijo, su hijo, el diputado 'Bertie' Benegas Lynch, quien comulga con las mismas ideas de su padre, también reprochó la elección del juez, que diferenció del otro nominado, Manuel García-Mansilla. "Me quedo con lo positivo de ‘Manolo’ García-Mansilla, pero no me gusta Lijo para la Corte, no sé con qué criterio se ha tomado", dijo este jueves en declaraciones a CNN Radio.

'Bertie' Benegas Lynch.

La disonancia en el mundo libertario respecto a la nominación de Lijo va aumentando. Había sido la vicepresidente Victoria Villarruel quien había puesto en tela de juicio la conducta del magistrado, icónico de los tribunales de Comodoro Py, siempre permeables al poder político y económico. Luego el senador de LLA Francisco Paoltroni anticipó su rechazo al pliego del magistrado por cómo actúo en una causa que involucró al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán.

La postulación de Lijo también acumuló rechazos institucionales de sectores vinculados a la justicia, incluso el empresario, con comunicados de IDEA, la AmCham (de empresas estadounidenses en el país), y de los empresarios cristianos.

Tal vez Milei no se percató del dardo que incluía la nota de Benegas Lynch. El Presidente la compartió en sus redes.

