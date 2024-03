Santiago del Moro vs. Flor de la V por su campaña contra Gran Hermano

Hay algo que me pasa con Gran Hermano, no desde ahora, y es que todo el tiempo justifican. Dicen que 'ellos no son ejemplos de nada', pero por más que no sean ejemplo, no pueden decir cualquier cosa Hay algo que me pasa con Gran Hermano, no desde ahora, y es que todo el tiempo justifican. Dicen que 'ellos no son ejemplos de nada', pero por más que no sean ejemplo, no pueden decir cualquier cosa

"Yo veo una televisión boba con este programa y todos siguiéndolo porque es un éxito", concluyó en una de las recientes emisiones la conductora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1765422579240563095&partner=&hide_thread=false Los históricos episodios violentos en la casa de Gran Hermano



Brian Lanzelotta, exparticipante: "El encierro potencia todo"



Mirá #Intrusos en vivo https://t.co/718O59XAjP pic.twitter.com/K4fVmlICNF — América TV (@AmericaTV) March 6, 2024

La respuesta de Santiago del Moro

En este marco, el conductor de Telefe no dejó pasar las palabras de su par de Intrusos y, sin mencionarla, le respondió en el cierre del programa del martes:

Para todos los programas que salen a tocar con sus campanas de la moral, les digo que todo esto es Gran Hermano, pese a quien le pese Para todos los programas que salen a tocar con sus campanas de la moral, les digo que todo esto es Gran Hermano, pese a quien le pese

Gastón Trezeguet se sumó a Santiago del Moro y apuntó contra Intrusos

Al igual que el conductor, el panelista y ex participante del reality show respondió vía X (ex Twitter) a los informes del ciclo de chimentos:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GastonTrezeguet/status/1765063063668146578?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765063063668146578%7Ctwgr%5Efb480869d4c08e6adab6d91fe110a1db2eef604a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telebajocero.com%2Fgaston-trezeguet%2Fgaston-trezeguet-defendio-gran-hermano-y-apunto-fuertemente-contra-flor-la-v-e-intrusos-n1338725&partner=&hide_thread=false Critican la violencia haciendo un informe de todos los episodios violentos de la historia de #granhermano , al menos no sean hipócritas y sino están de acuerdo no usen las imágenes para tener rating . #intrusos — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) March 5, 2024

No conforme con esto, Trezeguet fue aún más a fondo contra De La V: "Si tan indignada está que ni hable del programa, ¿no?. Porque si no pareciera que como 'LAM' les rompe el culo en todo, no saben cómo figurar salvo que hablen de 'Gran Hermano'".

