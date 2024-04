El MAS de la discordia: Evo Morales y Luis Arce se disputan poder

“Uno de los mayores desafíos de Bolivia es la unidad de su dirigencia política”, declaró Zapatero a los medios.

Tras la partida de los líderes de la Izquierda hispanoparlante, el expresidente Evo Morales se mostró predispuesto a la unidad socialista en Bolivia pregonada por el Grupo Puebla.

image.png Evo Morales no podrá presentarse a las elecciones en 2025.

“Proponemos, todo por la unidad, que nos sometamos a elecciones internas primarias para que nuestros militantes definan quien será nuestro candidato para las elecciones 2025. Con los resultados apoyaremos en la campaña a quien sea elegido, manteniendo la unidad de nuestro MAS-IPSP”, escribió Evo en su cuenta oficial X, por primera vez aceptando la participación de Arce en una interna.

Sin embargo, el actual gobierno de Luis Arce no selló la paz con Evo Morales. El ministro de Justicia, Iván Lima, y el vocero presidencial, Jorge Richter, le recordaron a Morales que está inhabilitado para participar en elecciones y en las primarias.

Es que el 30 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia anuló la reelección presidencial indefinida en el país andino, lo que supone la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025.

Morales declaró ante la prensa del país que los representantes del Grupo de Puebla “afirman que no van a permitir que se proscriba al MAS y tampoco se inhabilite a Evo como candidato a presidente”.

El 'arcismo' que está al poder, respondió que “el Grupo de Puebla no manda en Bolivia”: el ultraconservador Comité Cívico Pro Santa Cruz declaró “personas no gratas” a Zapatero y el resto de la comitiva.

Cruces entre Evo y Arce: chicanas de "traidor" y "narco"

Hace poco, el expresidente Evo Morales señaló que la filtración de los audios del narco charrúa Sebastián Marset confirman la connivencia del gobierno de Arce con el narcotráfico: incluso soltó que unos policías le informaron off the record que cada mes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hablaba con el propio Marset y que recibía US$ 200 mil para protegerlo.

image.png El narcotraficante uruguayo Sebastian Marset, prófugo en Bolivia y quien jugó al futbol profesional de en la 'B' paraguaya

Recordemos que Sebastián Marset, el narcotraficante charrúa más buscado en el Cono Sur que zafó en el reciente megaoperativo en Bolivia, dejó entrever en sus audios filtrados una supuesta connivencia estatal para profugarse. Este capo narco incluso llegó a ser futbolista profesional en la B paraguaya (Deportivo Capiatá) mientras era buscado por la Interpol y hasta sus ‘chanchullos’ salpicaron al exmandatario Horacio Cartes. Ahora, un video de Marset enchastró al actual gobierno boliviano de Luis Arce y luego el expresidente Evo Morales ratificó las especulaciones de un actual “narcoestado”.

Con el caso Marset “se confirma que hay protección al narcotráfico y eso nos perjudica y nos está haciendo mucho daño. El periódico Sol de Pando dice que Marset ya está en Brasil y no hubo cierre de fronteras. Hubo más de dos mil policías movilizados detrás de él, me pregunto: ¿dónde está?”, manifestó Evo.

También Evo amplió que con el actual gobierno la droga que ingresa por Perú, “con protección del Gobierno, se pasa a otros países”.

“Ahora somos conocidos por país exportador, duele escuchar que nos digan narcoestado, nunca nos dijeron así en mi gobierno. Espero no estar exagerando, el Gobierno debe tomas acciones inmediatas. Policías me dijeron que el ministro estaba permanentemente en contacto con este señor Marset. Otros dijeron que le pagaba protección, mensualmente como US$ 200 mil. Las fuentes son policías en servicio activo”, añadió.

Crisis de producción de gas: riña entre líderes del MAS por quién es el culpable real

Mientras tanto, el derrumbe actual de la producción de gas en Bolivia generó que la administración de Arce y el propio Evo se 'tiraran la pelota' los unos a los otros para desligarse la responsabilidad de dilapidar la producción de hidrocarburo.

Es que el actual mandatario Arce aseguró el agotamiento de reservas de gas natural y que es factible que Bolivia tenga que importarlo para 2029 en pos de abastecer al consumo interno. “Hemos tocado fondo”, había dicho Arce en su discurso en la ciudad de Oruro.

image.png Luis Arce versus Evo Morales por el poder del MAS

Incluso Evo llegó a decir que el actual presidente boliviano Arce fue un mero “cajero” en su administración y que casi no cumplía funciones de ministro de economía, desligándose de responsabilidad de dilapidar el gas.

"En el gabinete, Lucho era conocido como el cajero, no como ideólogo. Si fuera ideólogo, en tres años (de su actual gobierno) hubiera levantado la economía de Bolivia, pero en tres años la ha hundido", expresó.

A esta interna en el partido que provocó que muchos militantes se enfilen detrás de Evo morales y otros otros sigan respaldando a Arce, se sumó el 'escándalo de los autos robados': la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) confirmó que un Toyota Rav4 donado por el presidente Arce al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) tenía pedido de captura por robo en Chile.

“Realmente me han convencido de que voy a ser candidato (…) Me están obligando a ser candidato y vamos a batallar”, dijo Evo Morales hace unos meses en su programa de radio Kawsachun Coca.

El expresidente Evo Morales prometió que el "pueblo saldrá" a las calles si se le impide postularse como candidato dada su inhabilitación por ley a la reelección (estuvo 14 años al poder). Y Luis Arce lo acusa abiertamente de respaldar los recientes cortes de calles de organizaciones sociales campesinas- cocaleras y de tramar un golpe de Estado.

Más contenido en Urgente24:

Los bancos cambian sus horarios a partir de abril: Cuándo abrirán las sucursales

Una pregunta para ESPN: ¿por qué siguen llevando a Gustavo López a los estadios?

Importantes cambios en el subte D y B: Cuándo y por qué

Estas termas están en Argentina y casi nadie las conoce

El hermoso pueblo de San Luis considerado el mejor del mundo