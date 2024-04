Mariana Brey volvió a ser hostigada en C5N y Ángel de Brito la respaldó

image.png

Entonces, la periodista sostuvo: "No hablo pavadas, para vos todo lo que digo son pavadas. Esa es una interpretación tuya y un juicio de valor sobre lo que yo digo todo el tiempo en el programa, yo no me hago cargo de eso".

Pero el presentador volvió a la carga: "¿Los residentes son extranjeros? Si no sabés, no hablés. Me voy a calentar". Ofuscada, la panelista espetó: "A mí no me tratés de estúpida".

Tal intercambio fue rescatado por De Brito, quien lo compartió en sus redes sociales y criticó la actitud de Duggan. Del mismo modo, Yanina Latorre también destruyó al conductor por su trato para con Brey.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Observador1079/status/1785052380339314717&partner=&hide_thread=false El b*ludo del día: "El periodista panqueque y camporista de Pablo Duggan contra Mariana Brey"



#Yanina1079 con @yanilatorre

Seguilo en vivo https://t.co/CGsTu88av1 https://t.co/5AcaNz72QY pic.twitter.com/TIDwvh8L0r — El Observador 107.9 (@Observador1079) April 29, 2024

Mariana Brey y Cynthia García chocaron en Duro de Domar

Las panelistas del ciclo tuvieron un picante cruce cuando se puso sobre la mesa el debate sobre el aumento de las prepagas.

"El tema de la salud pública, nadie cae en la salud pública. La salud pública en la Argentina es de primera. Hay problemas de insumos, hay problemas de infraestructura. La salud pública es de primera y se demostró en la pandemia", sostuvo García, mientras que Brey acotó: "Perdoname, pero no es de primera".

"Estoy hablando yo", protestó la periodista kirchnerista. Sin embargo, Pablo Duggan le cedió la palabra a Brey, quien continuó: "Que te de un turno hoy para dentro de seis meses cuando es algo urgente, ¿a vos te parece? (...) Funciona mal".

Embed - DURO DE DOMAR | EL CRUCE entre MARIANA BREY y CYNTHIA GARCÍA

"El problema de turnos es toda la vida", devolvió la ex 678, y luego acotó filosa: "Tenés tanto entrenamiento en interrumpir". Por su parte, la también periodista de espectáculos no se quedó callada y retrucó: "Bueno, hablá vos que elevás el nivel del debate".

"Sí, lo elevo, lo dijiste vos", contestó con sorna García, y aseguró: "La medicina pública no es mala en la Argentina, es muy buena. No es muy buena, es de excelencia, Los problemas de infraestructura, edicilicios, de insumo, tienen que ver con los déficits de las partidas presupuestarias, no con la salud".

------

Más contenido en cUrgente24:

Grupo América analiza echar a Marcelo Tinelli tras su debut en el streaming

Santi Maratea y un nuevo dardo contra Diego Brancatelli

Campo: Entre la chicharrita y un trimestre climático incierto