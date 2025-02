Mariana Brey no descartó una posible candidatura candidata: "Granata es un ejemplo muy bueno"

Los desafíos de Mariana Brey para 2025

El sábado (08/02) Indomables volvió con nueva temporada por la pantalla de C5N y esta vez bajo la conducción de Mariana Brey y Diego Brancatelli quienes trabajaron juntos en Argenzuela, ciclo del que la periodista decidió dar un paso al costado.

“¿Por qué me fui de Argenzuela? Porque el canal me había hecho la propuesta de hacer Duro de Domar. Incluso me la hizo durante el año 2023 y en 2024 dije: puedo hacer y me quedé”, explicó en diálogo con Ángel de Brito.





Embed - ¿POR QUÉ MARIANA BREY DEJÓ DE TRABAJAR CON RIAL? #bondi #angeldebrito #marianabrey #jorgerial



Sobre su relación con Jorge Rial contó: “Es muy buen compañero, me sorprendí un montón porque tiene re mala fama, re mala prensa. Cada uno tuvo sus experiencias, la mía personal fue buena”.

De esa manera, seguirá formando parte del panel de Duro de Domar y además tendrá su propio programa en Neura, junto a Hernán Harris mediante Neura el canal de streaming comandado por Alejandro Fantino. Asimismo se sumó a LAM como "angelita rotativa".





Embed - Neura Media en Instagram: " @breymariana y @hernanharris se suman a la nueva programación de Neura Te esperamos el 17/2 a partir de las 13 hs. para el estreno en YouTube " View this post on Instagram A post shared by Neura Media (@neura.media)



-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La estafa que usa a Mercado Pago como cebo y pocos detectan a tiempo

La miniserie de 6 capítulos que se lleva todos los aplausos

Alarmas en el Gobierno: Dividir entre A24 y LN+ podría costarle caro

Sebastián Vignolo y Horacio Pagani contra Boca y lo que cantará La Bombonera contra la AFA

Conmoción en River por la muerte de Bruno Raitzin