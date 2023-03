Macartismo contra TikTok: Urgente24 no es china

Se podría decir que Twitter proporcionó una oportunidad para TikTok cuando eliminó Vine, una aplicación de video de formato corto que alcanzó a 100 millones de usuarios, en 2016. Pero en uno de sus muchos errores, Twitter discontinuó.

El tema de la ubicación de los servidores y quién accede a los datos tiene antecedentes: fue el motivo por el que BlackBerry, empresa canadiense que tenía una tecnología excelente en protección de datos, fue hostigada y vapuleada por varios gobiernos, que inclusive promovieron su bloqueo por supuestos motivos 'de seguridad nacional'.

El archivo, el acceso y la manipulación de datos de empresas estadounidenses fue motivo de algunas quejas en la Unión Europea, pero solapadas porque son todos países integrantes de la alianza del Atlántico Norte, la OTAN. Las críticas eran muy similares a las que USA realiza contra TikTok, y antes contra Huawei.

Es cierto que China es una dictadura pero también lo es que hoy día el gobierno de Beijing persigue a las tecnológicas porque el presidente Xi Jinping imaginó que las empresas privadas podían manipular más y mejor los datos que el Estado.

Importante: TikTok no opera dentro de China. ByteDance ofrece en China una versión similar de la aplicación, llamada Douyin. Y también es cierto que, desde los días de Trump al presente, TikTok ha introducido una variedad de modificaciones y salvaguardas que ni siquiera cumplen todas las redes sociales estadounidenses en terceros países.

De todos modos, la guerra continúa.

larry ellison.jpg Larry Ellison, dueño de Oracle, socio estadounidense en la operación de TikTok, tema omitido por los necios del macartismo.

La prohibición

USA, Canadá y varios gobiernos europeos han intensificado sus esfuerzos para imponer restricciones a TikTok, cuando las relaciones entre USA y China se han vuelto cada vez más tensas.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense propone una legislación que le daría al presidente Joe Biden el poder de prohibir la aplicación.

La medida se produce después de que la Casa Blanca ordenara que las agencias federales eliminaran TikTok de los teléfonos y sistemas de propiedad del gobierno.

Los críticos -más o menos los mismos que promovieron a McCarthy- han expresado su preocupación de que TikTok ponga en riesgo los datos de los clientes estadounidenses porque la legislación china vigente exige que las empresas chinas compartan información con el gobierno, según Scott Rosenberg y Sara Fischer en Axios.

Pero TikTok dice algo muy razonable: opera de forma independiente y protege los datos de estadounidenses a través de una alianza con Oracle. Nadie le ha preguntado a Oracle su opinión en todo esto pese a que es una empresas BigTech totalmente estadounidense y su jefe, Larry Ellison, ha respaldado al propio Trump.

En la campaña de terror contra TikTok -que ha superado a las redes sociales de Meta (en especial a Instagram, que Mark Zuckerberg creyó que tendría un reinado duradero)- también aparecieron posibles violaciones de la privacidad de los niños.

TikTok es el demonio para los adoradores de la antidemocrática Patriot Act vigente en USA.

Chris Wray, director del FBI (Federal Bureau of Investigations, la policía federal estadounidense), advirtió que el gobierno chino controla el algoritmo de recomendación de la aplicación, lo que le permite manipular potencialmente el contenido o instigar operaciones para influir en los usuarios, y que el gobierno chino mantiene la capacidad de recopilar datos de los usuarios.

Más de 20 estados de USA han prohibido a los empleados estatales usar TikTok en dispositivos propiedad del gobierno y varias universidades la prohibieron en sus redes WiFi.

En medio de un enfrentamiento que tuvo episodios bélicos en la frontera común, India prohibió TikTok en 2020 por cuestiones de privacidad y seguridad.

En diciembre 2022, Taiwán impuso una prohibición al sector público de la isla sobre el uso de software fabricado en China en dispositivos gubernamentales, que incluiría TikTok, según AP.

La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento anunciaron eque prohibirían al personal tener TikTok en sus dispositivos de trabajo.

Canadá también prohibió la aplicación de dispositivos móviles propiedad del gobierno .

En Afganistán, los talibanes ordenaron la prohibición de TikTok y el juego PUBG, alegando que era necesario evitar que los jóvenes "sean engañados".

El Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda están permitiendo que las agencias gubernamentales individuales elijan si el personal puede usar la aplicación en los dispositivos de trabajo, según The Wall Street Journal . Todos contra TikTok.

Zhang Yiming.jpg Zhang Yiming, creador y dueño de ByteDance y, por lo tanto, de TikTok.

Lo que viene

La única red social negativa parece ser TikTok. Y la democracia encuentra motivos para resultar autoritaria: macartismo siglo 21. La única red social negativa parece ser TikTok. Y la democracia encuentra motivos para resultar autoritaria: macartismo siglo 21.

El proyecto de Ley de Disuasión de los Adversarios Tecnológicos de USA (Ley DATA), presentada por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, a cargo de Michael McCaul (Republicano / Texas), avanza contra TikTok.

Además, el senador Josh Hawley (Republicano / Montana) presentó un proyecto para prohibir TikTok en todo el país.

El senador Mark Warner (Demócrata / Virginia), presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, dijo a Fox News Sunday que él y el líder de la minorí, John Thune (Demócrata / Dakota del Sur) proponen una legislación para prohibir tecnología extranjera tal como TikTok.

Los senadores Marco Rubio (Republicano / Florida) y Angus King (Independiente / Maine) reintrodujeron una legislación que pretende prohibir TikTok en USA.

Todos violadores de las libertades civiles en nombre de la democracia.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) envió una carta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara contra el proyecto de Ley DATA.

Al calificar el texto de "vago y demasiado amplio" (o sea, discrecional), la carta argumentó que violaría los derechos de la 1ra. Enmienda de los estadounidenses al infringir los derechos a la libertad de expresión y asociación.

Jenna Leventoff, asesora principal de políticas de la ACLU, en un comunicado de prensa:

Ya sea que estemos discutiendo las noticias del día, transmitiendo protestas en vivo o incluso viendo videos de gatos, tenemos derecho a usar TikTok y otras plataformas para intercambiar nuestros pensamientos, ideas y opiniones con personas de todo el país y alrededor. el mundo. Ya sea que estemos discutiendo las noticias del día, transmitiendo protestas en vivo o incluso viendo videos de gatos, tenemos derecho a usar TikTok y otras plataformas para intercambiar nuestros pensamientos, ideas y opiniones con personas de todo el país y alrededor. el mundo.

Esto es realmente increíble: los hijos de los Padres Fundadores se alinean con los autoritarios, y la empresa de capitales chinos termina alineada con quienes reclaman libertad de información.

tiktok retos.jpg TikTok, la red social de moda, demonio chino para Washington DC.

Obstáculos

John Herman escribió en The Intelligence que, sin embargo, no es tan fácil la Gran Prohibición.

"(...) Esta repentina sacudida hacia la prohibición total de la plataforma sigue a años de debate sobre cómo manejar el auge de la popular plataforma de propiedad china que, desde su repentino estallido en 2018, ha estado venciendo a sus rivales estadounidenses en su propio juego. Sería sin precedentes. También podría llevar a la industria tecnológica al caos.

Una prohibición total enfrenta algunos obstáculos políticos.

Los republicanos están unidos en sus llamados a una prohibición total de TikTok, que el presidente del comité de la Cámara, Michael McCaul, describió como un “globo espía en su teléfono”. (El representante republicano Mike Gallagher, de Wisconsin, optó por llamarlo “fentanilo digital”).

Los demócratas están más divididos en cuanto a la estrategia. Algunos son receptivos a una prohibición pero no a este tipo de prohibición; otros, incluida Elizabeth Warren, han sugerido tratar con TikTok a través de una regulación más amplia para toda la industria.

La mayoría está siguiendo el ejemplo de la Administración Biden, aplazando una investigación en curso sobre las operaciones de TikTok por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos. (...)

La principal preocupación sobre TikTok, que su empresa matriz está sujeta a leyes de seguridad en China que podrían obligarla a compartir datos de usuarios con el gobierno, es creíble y ha sido confirmada por informes de investigación.

La opinión pública sobre la influencia de las redes sociales en general se ha agriado un poco, y tomar medidas contra TikTok representa una opción más sencillo desde la narrativa y lo legal para hacer algo sobre la influencia de la gran tecnología, al menos en comparación con un enfoque regulatorio básico.

Tomar medidas agresivas contra las empresas estadounidenses de redes sociales sería legalmente complicado y políticamente tenso;

las conexiones de TikTok con un gobierno ya sancionado hacen que la cruzada en su contra sea más fácil de compartimentar como parte de una guerra comercial, o como un asunto excepcional de relaciones internas, en lugar del tipo de cosas por las que, de lo contrario, las empresas tecnológicas estadounidenses similares tendrían que preocuparse.

Las consecuencias se vuelven más extrañas a partir de ahí. Prohibir TikTok funcionaría como una política industrial fragmentaria. Podría fortalecer a los gigantes tecnológicos estadounidenses, muchos de los cuales ya están bajo el escrutinio antimonopolio del gobierno federal de maneras obvias: el éxito de TikTok se produjo a expensas de Meta y ya ha llevado a la empresa a una crisis existencial, así como otros más sutiles: Temu y Shein, 2 empresas de comercio electrónico de propiedad china que representan la primera amenaza creíble para Amazon en años, deben gran parte de su éxito a la promoción en TikTok y tendrían dificultades sin ella.

Podría ser un gran día, en otras palabras, para las empresas nacionales con las que muchos de los mismos políticos deseosos de prohibir TikTok también han estado en guerra. ¿O tal vez no? Los críticos y los legisladores con un enfoque limitado en el 'espionaje' y el 'espionaje digital' tienden a minimizar o fallar en lidiar con una realidad: TikTok es central en la Internet estadounidense y en la cultura en general. Es la envidia de todos sus competidores estadounidenses en casi todos los sentidos, y aunque su desaparición podría liberar algunos presupuestos publicitarios para que Meta, Google y Twitter los reclamen, y sin duda podría crear nuevas oportunidades para algunos de ellos, podría marcar fácilmente un giro abrupto lejos de cierto tipo de compañía de redes sociales. Podría ser un gran día, en otras palabras, para las empresas nacionales con las que muchos de los mismos políticos deseosos de prohibir TikTok también han estado en guerra. ¿O tal vez no? Los críticos y los legisladores con un enfoque limitado en el 'espionaje' y el 'espionaje digital' tienden a minimizar o fallar en lidiar con una realidad: TikTok es central en la Internet estadounidense y en la cultura en general. Es la envidia de todos sus competidores estadounidenses en casi todos los sentidos, y aunque su desaparición podría liberar algunos presupuestos publicitarios para que Meta, Google y Twitter los reclamen, y sin duda podría crear nuevas oportunidades para algunos de ellos, podría marcar fácilmente un giro abrupto lejos de cierto tipo de compañía de redes sociales.

Desde el principio, TikTok tuvo éxito al adoptar un enfoque maximalista de un estilo ya dominante de las redes sociales. Fue Facebook e Instagram y Vine y Twitter y Snapchat pero más, y con menos vergüenza: una combinación de todas las estrategias de compromiso conocidas y características adictivas en un producto tan descaradamente agresivo y que crea hábitos como para desafiar la crítica. Sus pares han pasado los últimos 5 años persiguiéndolo y sin poder atraparlo, a menudo perdiendo sus identidades, así como a sus usuarios más activos, en el proceso.

El éxito de TikTok le quitó la vida a la última era de las empresas estadounidenses de redes sociales, que ya estaban mostrando su edad, y dejó algunos de sus productos irreconocibles y extraños. Lo que queda para los usuarios de TikTok, en caso de que desaparezca, es una colección de plataformas que se han reconfigurado completamente en torno a la existencia de TikTok; su desaparición, en lugar de salvarlos, podría revelar cuán profundamente se han perdido.

Una prohibición de TikTok, sobre todo, sería un día increíblemente extraño en Internet, el tipo de cosas que parecerían inverosímiles para los usuarios de Internet estadounidenses, incluso cuando estaba sucediendo. Es muy probable que no lo haga; entre otras posibilidades, una venta forzosa a una empresa estadounidense, como sucedió con la aplicación de citas Grindr en 2020 , podría satisfacer las necesidades de los legisladores sin provocar tanta reacción violenta. Pero no asuma que no puede."

