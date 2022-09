Lúmpenes, célula, terroristas (Folletín que sigue)

La mención a Sicilia así lo evidencia, pues el defensor de los exespías Leandro Araque y Facundo Melo, quienes fueron noticia durante los últimos dos años por haber integrado el grupo 'Super Mario Bross' durante el gobierno de Mauricio Macri, no defiende a Carrizo ni a ninguno de los vendedores de algodones de azúcar involucrados en el fallido atentado contra Cristina Kirchner.

El dato fue difundido originalmente por los periodistas Irina Hauser y Raúl Kollman el último sábado en Página/12, y validado anoche por Pagni en su habitual editorial de los lunes en el programa que conduce en LN+.

¿Cómo llega Sicilia a entremezclarse con el caso de 'los copitos'? Por su relación con Gastón Marano, el abogado que comparte la defensa de Carrizo con la experiodista de LN+ Brenda Salva. Amigos de larga data, Sicilia y Marano tienen 3 causas en común: una en la justicia de Quilmes y dos en la de Moreno, pero –según pudo confirmar este periodista– no comparten estudio ni ningún tipo de sociedad.

Incómodo con la situación, Sicilia compartió en las últimas horas una suerte de descargo en sus redes sociales.

"Ante las operaciones maliciosas de prensa aclaro nuevamente que nada tengo que ver con la defensa de Carrizo ni de 'los copitos'. Solo quedé en un escrito de designación siendo autorizado, como en muchas causas que estoy con mi amigo Gastón Marano. Pero en esta no soy codefensor, ni nada por el estilo. No pisé el juzgado, no estoy en el (sistema) LEX, nada", señaló en uno de sus estados de WhatsApp.

Y remató: "Si pretenden que les cierre la historia, hagan una novela pero no lo llamen 'periodismo'".

Previamente había expuesto sus conversaciones con los periodistas Hauser y Kollman, quienes lo habían consultado sobre su relación con el presunto jefe de "los copitos" antes de publicar que compartía la defensa de Carrizo con Marano y Salva.

El chiste de "los copitos" tampoco resultó gratuito para Marano, quien hasta hace unos días se desempeñaba como asesor del senador Ignacio Torres (PRO) en la comisión bicameral que vigila a los organismos de seguridad e inteligencia. Tras hacerse pública su designación como defensor de Carrizo junto a Salva, quien también trabaja en el Congreso como asesora de una diputada de PRO, Torres lo despidió.

Esto último habría sido tomado por Marano como un daño colateral, producto de una estrategia para "subirse el precio" en el mundo del Derecho Penal. De ahí su interés en defender al "copito" Carrizo."

Irina & Raúl

En tanto, los citados Hauser y Kollman (lo de Luciana Bertoia es 'infumable') siguen 'a full' rasguñando las piedras, los canteros, los adoquines, las acequias... Aquí lo nuevo en el diario de Grupo Octubre:

"El 27 de agosto Brenda Uliarte le anunció a su amiga Agustina Díaz que había mandado a matar a Cristina Fernández de Kirchner y alardeaba con la frase "hoy me convierto en San Martín". Uliarte le hablaba como en éxtasis: "Sabés el miedo que van a tener los presidentes?" Díaz, que figuraba en su agenda como "Amor de mi vida", le respondió: "BUENO no sé. Matá a quien vos quieras. Y ocultá las huellas. Bien pilla wachaaaa". "Si obvio lo estoy planeando. Recontra pilla. No me van a atrapar", se jactaba Brenda.

Este tramo de las conversaciones fue puesto este jueves sobre la mesa por uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Marcos Aldazábal, cuando se hizo en la Sala I de la Cámara Federal la audiencia por el pedido de excarcelación de Díaz, ya que pone en evidencia que la joven no era ajena al plan de magnicidio. Para la querella todos los mensajes muestran la participación de Díaz en el hecho y los riesgos procesales de otorgarle la excarcelación son ostensibles, por ende le pidió a los camarista Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que deberán resolver.

Díaz, además, había ampliado su indagatoria el miércoles para insistir en despegarse con el argumento de que ella no estuvo en el lugar del intento de asesinato, el 1 de septiembre, en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta. Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dijo, según la declaración a la que accedió Página/12: “Brenda es una persona muy rencorosa. La primera vez que nos vimos después de que su hijo había muerto yo tenía miedo de que me haga algo en plena calle porque Brena había empezado con brujerías y cosas místicas que ahora están los adolescentes de hoy, el tarot y cosas así. Ahora mismo tengo miedo de Brenda y también cuando yo salga afuera de qué es lo que me puede esperar".

También dijo que Uliarte había eliminado un mensaje que decía que "Sabag era un boludo por no haberle dado las cosas a ella”. “Me dijo que Sabag sabe disparar, que el momento le jugó en contra pero que si era ella el tiro no erraba", declaró."

---------------------------

