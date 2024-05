Luis Ventura y Fabio Cuggini incendiaron América TV: El panelista se fue del estudio

Mientras algunos de los panelistas enfrentaban a Cuggini y respondían ante cada uno de sus argumentos, el presidente de APTRA se mantenía en silencio, hasta que explotó y le dijo de todo al peluquero.

Luis Ventura y Fabio Cuggini, sin filtro

"¡Cállate, mamarracho! Devolvele la peluquería a tu tío, ladrón. Andá a devolver la guita que te choreaste de Mar del Plata en la gestión de gobernación de Daniel Scioli", disparó Ventura.

A ver si el coche y la moto que tenés, la hiciste cortando pelo. Lo dejaste pelado a Luis Miguel, te cagaste en todos tus amigos, le empujabas la silla al pobre Carlín Calvo que le daba vergüenza que vos estuvieras adelante de él para sacarte la foto. ¡Sos un caradura, cornudo, sos de lo peor! A ver si el coche y la moto que tenés, la hiciste cortando pelo. Lo dejaste pelado a Luis Miguel, te cagaste en todos tus amigos, le empujabas la silla al pobre Carlín Calvo que le daba vergüenza que vos estuvieras adelante de él para sacarte la foto. ¡Sos un caradura, cornudo, sos de lo peor!

Luego, se paró de su silla y, aunque sus compañeros le pedían que se quedara, se fue muy enojado del piso. En ese momento, Cuggini comenzó a contestar.

Luis Ventura enfurecido con Fabio Cuggini: "Es un caradura, perverso, sinvergüenza y rufián"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/vgddDUfw51 — América TV (@AmericaTV) May 17, 2024

"Escuchame, bola de grasa, mercenario. Habría que averiguar si lo de Lilita Carrió no fue una operación política paga, yo declaré como corresponde. ¡Inútil! Te metiste con 45 minutos de artística en este programa faltándoles el respeto hablando de mi, de que acá arriba venden droga. Te metiste con mi mamá, abortero. Sos un miserable", expuso el peluquero.

Ventura volvió al piso y a los gritos lanzó: "Decime dónde estás y lo aclaramos, te voy a ir a buscar. Vos y yo solos. ¿Dónde está este? Me voy para la peluquería".

Mazzoco intentó poner orden en el estudio, pero al no conseguirlo la producción cortó el móvil con Cuggini y allí regresó Ventura a los gritos: "Él pidió venir. No es nota, no es peluquero. Es un analfabeto, no terminó la primaria, le robó al tío. Yo dije que no quería estar en el aire con este imbécil".

"Esta es mi casa y en mi casa vendo yo. Que le devuelva la guita al congreso del desfile que hizo y no le pagó a ninguna modelo", agregó y cerró: "Yo tengo moral, soy un tipo limpio y honesto. No puede meterse con mi apellido, con uno de mis hijos".

