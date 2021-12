La Nación cortó en vivo a De Loredo y arde la interna UCR

“Hay un gobierno que cree que vive en otro planeta. Esa es la ficción de un gobierno que no se da cuenta que va mal, que no tiene rumbo. Y guarda que se van a poner el país de sombrero si siguen así, cosa que nosotros no queremos”, expresaba Mario Negri mientras en cuadro comenzaba a sumarse Rodrigo De Loredo. Luego tomó la palabra Ritondo, quien se mostró efusivo durante la sesión.